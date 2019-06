Neue Fahrverbote in Kraft Tirol stoppt "Navi-Ausweicher"

Staus umfahren oder Mautgebühren sparen: Das wird in Tirol nun schwieriger. Die Landstraßen sind für den Durchreiseverkehr gesperrt, die Polizei schickt Fahrer auf die Autobahn zurück - trotz Protest aus Bayern.

Im österreichischen Bundesland Tirol gelten die neuen Wochenend-Fahrverbote. Seit Samstagmorgen kontrollieren Polizisten Autofahrer, die von der Inntal- oder der Brennerautobahn abfahren und die Landstraßen nutzen wollen. Nur Anwohner oder Touristen mit einem Ziel in der Umgebung wurden durchgelassen.

Die Urlauber reagierten meist mit Verständnis, hieß es von der Landesverkehrsabteilung in Innsbruck. Es habe keine größeren Schwierigkeiten gegeben. Tirol sperrt die Landstraßen für "Navi-Ausweicher": Autofahrer, die bei Stau auf die Nebenstrecken ausweichen und durch die bereits stark belasteten Dörfer fahren - oder einfach nur Mautgebühren umgehen wollen. Die Regelung gilt jedes Wochenende von Samstag um 7.00 Uhr bis Sonntag um 19.00 Uhr - und zwar bis Mitte September.

Wegen der Fahrverbote in Tirol müssen Urlauber aus Deutschland mit längeren Staus rechnen.

Fahrer müssen zur Autobahn zurück

An diesem Wochenende dürften die Maßnahmen auch viele deutsche Reisende treffen: In Bayern und Baden-Württemberg gehen die Pfingstferien zu Ende. Für Berlin und Brandenburg ist es das erste Sommerferienwochenende. Stellen die Polizisten fest, dass Autofahrer auf Landstraßen zum Brenner oder in Richtung Deutschland fahren wollen, werden sie zurück zur Autobahn geschickt. Die Fahrverbote gelten für den gesamten Verkehr, ob Auto, Laster oder Motorrad.

Bayern protestiert gegen diese Maßnahme: Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder forderte sogar eine Klage gegen Österreich. Er argumentiert, die Reisefreiheit in der EU werde durch die Straßensperrungen massiv erschwert. "Das Verhalten von Tirol ist diskriminierend und europarechtswidrig", sagte Söder dem "Münchner Merkur". Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart sprach von "reiner Schikane".

Tirol kündigt Ausweitung an

Die Tiroler Landesregierung verteidigte das Vorgehen als "Notmaßnahme" und kündigte eine Ausweitung der Fahrverbote auf Landstraßen an. Demnach soll der Transitverkehr auch in den Bezirken Kufstein und Reutte eingeschränkt werden - möglicherweise schon in den nächsten Wochen. Landeshauptmann Günther Platter sagte der österreichischen Nachrichtenagentur APA, er habe keine Sorge vor der von Bayern angedrohten Klage.

Auf Klage Österreichs hin hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) am vergangenen Dienstag die Pläne von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) gekippt, eine Pkw-Maut auf deutschen Autobahnen einzuführen, die indirekt nur ausländische Autofahrer treffen sollte. Der EuGH wertete das als Diskriminierung ausländischer Autofahrer.