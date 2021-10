Proteste in Brasilien Tausende fordern Rücktritt Bolsonaros

In Brasilien sind zehntausende Demonstranten für eine Amtsenthebung von Präsident Bolsonaro auf die Straße gegangen. Sie werfen ihm Versagen in der Corona-Krise und Korruption im Zusammenhang mit der Pandemie vor.

Zehntausende Menschen haben in mehr als 90 brasilianischen Städten am Samstag erneut gegen die Regierung von Präsident Jair Bolsonaro protestiert. Demonstranten zwischen dem Amazonas-Bundesstaat Roraima im Norden, wo viele Indigene leben, und dem von deutschen Einwanderern geprägten Rio Grande do Sul forderten unter anderem die Amtsenthebung Bolsonaros, mehr Impfstoffe gegen das Coronavirus und Arbeitsplätze in Zeiten der Pandemie.

Verlässliche Angaben zu den Teilnehmerzahlen gab es nicht. Das Nachrichtenportal "G1" berichtete aber von Kundgebungen in allen der 26 Bundesstaaten und dem Hauptstadtdistrikt. Die Demonstranten trugen Plakate und Banner mit Aufschriften wie "Bolsonaro raus" und "Bolsonaro Völkermörder".

Gerichtshof ermittelt mehrfach gegen Bolsonaro

Die Protestierenden bezeichneten den Präsidenten der Abgeordnetenkammer, Arthur Lira, zudem als "Komplizen". Im Unterhaus des brasilianischen Parlaments sind schon mehr als 100 Anträge auf eine Amtsenthebung des rechtsextremen Präsident gestellt worden, auf die Lira, bisher aber nicht reagiert hat.

Der Oberste Gerichtshof hat mehrere Ermittlungsverfahren gegen Bolsonaro und dessen Umfeld eingeleitet. Der rechtspopulistische Präsident hatte das Coronavirus seit dem Beginn der Pandemie verharmlost und Schutzmaßnahmen sowie Einschränkungen abgelehnt. Auch den Sinn von Impfungen zieht Bolsonaro in Zweifel und hatte mehrmals betont, dass er selbst noch nicht gegen Corona geimpft sei. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss zum Corona-Krisenmanagement seiner Regierung läuft.

Demonstranten protestieren gegen die Regierung wegen deren Umgang mit der Pandemie und der Korruptionsvorwürfe beim Kauf von Corona-Impfstoffen. Bild: AP

20 Parteien nahmen an Protesten teil

Soziale Bewegungen und Gewerkschaften hatten zu den Protesten aufgerufen. Rund 20 Parteien, unter anderem die linke Arbeiterpartei PT und die konservativen PSDB und DEM nahmen laut "G1" an den Demonstrationen teil, sodass Beobachter diese auch als Test für die Allianz gegen Bolsonaro werteten.