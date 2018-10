Hunderte Feuerwehrleute bekämpfen in Portugal einen Waldbrand. Das Feuer war in einem Nationalpark ausgebrochen. Mehrere Menschen wurden verletzt, ein Campingplatz musste geräumt werden.

Mehr als 700 Feuerwehrleute bekämpfen 40 Kilometer westlich von Lissabon einen Waldbrand. Das Feuer im Nationalpark Sintra-Cascais sei in der Nacht ausgebrochen, erklärte ein Sprecher vom portugiesischen Zivilschutz. Mindestens 18 Menschen wurden verletzt, darunter neun Feuerwehrleute. Ein Campingplatz wurde geräumt.

350 Menschen in Sicherheit gebracht

Die Feuerwehrleute werden von Löschflugzeugen unterstützt.

Insgesamt wurden etwa 350 Menschen in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehrleute wurden auch aus der Luft unterstützt. Das Brandgebiet liegt im bewaldeten Hügelland nahe der Atlantikküste. Die Einsatzkräfte kämpfen an zwei Fronten gegen das Feuer. Ihnen komme zugute, dass der Wind nachgelassen habe. "Die ersten Stunden des Brandes waren sehr, sehr schwierig", so der Sprecher.

Beliebte Touristen-Region

Die bergige Region um Sintra mit ihrer üppigen Vegetation ist bei Touristen beliebt. Die Stadt Sintra mit ihren jahrhundertealten Palästen und Parks gehört zum Unesco-Weltkulturerbe.

Der Sintra-Cascais- Nationalpark ist bei Touristen beliebt.

Maßnahmen gegen Brandrisiko

Im vergangenen Jahr waren bei verheerenden Waldbränden in Portugal 106 Menschen ums Leben gekommen. Danach wurde Kritik an den Behörden laut, weil sie zu wenig auf Gefahren durch den Klimawandel und die demografische Entwicklung im Land reagiert hätten. In diesem Jahr ergriff die Regierung zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen, um das Brandrisiko einzudämmen. So werden etwa Ziegen eingesetzt, die brennbares Gestrüpp entlang wichtiger Fernstraßen kurzhalten sollen.

Marc Dugge, ARD Madrid

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 07. Oktober 2018 um 16:00 Uhr.