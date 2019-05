Heute wollte US-Außenminister Pompeo in Berlin mit Kanzlerin Merkel und Bundesaußenminister Maas sprechen. Kurzfristig sagte er das Treffen nun ab - offiziell wegen "dringender Angelegenheiten".

Wenige Stunden vor geplanten Gesprächen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesaußenminister Heiko Maas hat US-Außenminister Mike Pompeo seinen Besuch in Berlin abgesagt. Ein Sprecher der US-Botschaft begründete die Entscheidung mit dringenden Angelegenheiten. Nähere Angaben macht er nicht.

Besuch soll nachgeholt werden

Das Auswärtige Amt bestätigte die Absage Pompeos.

Pompeos Besuch sei nur verschoben worden und soll den Angaben zufolge bald nachgeholt werden. Das US-Außenministerium teilte mit, Pompeo "freut sich darauf, bald in Berlin zu sein", um die wichtigen Treffen abzuhalten.

Weder aus dem Kanzleramt noch aus dem Auswärtigen Amt gab es zunächst eine Reaktion auf die Absage. Das Auswärtige Amt bestätigte die Absage lediglich, ohne Details zu nennen. Pompeo hatte zuvor an einem Treffen des Arktischen Rats in Finnland teilgenommen.

Viele Gesprächsthemen vorgesehen

Der US-Außenminister sollte ursprünglich am heutigen Nachmittag mit Merkel und Maas in Berlin zusammentreffen. Themen der Gespräche sollten unter anderem die Lage in der Ukraine, in Venezuela, in Iran und in Syrien sowie das Verhältnis zu Russland und China sein.