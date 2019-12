Segen "Urbi et Orbi" Papst erinnert an Leid von Flüchtlingen

Papst Franziskus hat "Ungerechtigkeiten" und "Mauern der Gleichgültigkeit" gegenüber Geflüchteten verurteilt. Auch auf die Konflikte in Syrien und der Ukraine ging er in seiner Weihnachtsbotschaft ein.

Papst Franziskus hat der Opfer von Gewalt und Verfolgungen gedacht. In seiner Weihnachtsbotschaft vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom sagte der Pontifex, Ungerechtigkeit zwinge die Menschen dazu, Wüsten und Meere zu überqueren, "die zu Friedhöfen werden".

Zahlreiche europäische Länder schotteten sich ab. Menschen, die zur Flucht gezwungen seien, stießen auf "Mauern der Gleichgültigkeit, wo sie Hoffnung auf ein würdiges Leben haben könnten". Christus solle das "oft verhärtete und egoistische Herz" der Menschen erweichen, sagte er.

Lösungen für Syrien und die Ukraine angemahnt

Besonders erinnerte er an das Leiden von Kindern in Konflikten. Für das vom Krieg zerrissene Syrien rief er zu internationalen Friedensbemühungen auf. Auch in der Ukraine brauche es "konkrete Lösungen für einen dauerhaften Frieden". Franziskus bestärkte auch die versöhnlichen Kräfte im Heiligen Land. Trotz der Schwierigkeiten ließen sich dort viele nicht in ihrer Hoffnung auf Frieden, Sicherheit und Wohlstand entmutigen. Der Libanon müsse aus einer aktuellen Krise herausfinden und wieder ein "Modell harmonischen Zusammenlebens" werden.

Franziskus zeigte sich vom Balkon des Petersdoms aus.

Ferner lenkte der Papst den Blick auf die Spannungen im Irak und die humanitäre Krise im Jemen. Ebenso erinnerte er an soziale und politische Unruhen in verschiedenen Ländern Amerikas. Die Menschen in Venezuela ermutigte er, sich für Gerechtigkeit, Versöhnung und ein Ende der Armut einzusetzen.

Auf Spannungen und Probleme in Fernost, etwa die Lage der Uiguren in China und die Proteste in Hongkong, ging das Kirchenoberhaupt hingegen nicht ein.

Zehntausende auf dem Petersplatz

Im Anschluss an die Weihnachtsbotschaft spendete der Papst den traditionellen Segen "Urbi et Orbi", "der Stadt und dem Erdkreis". Zu der feierlichen Zeremonie, die nur an Weihnachten und Ostern sowie nach einer Papstwahl stattfindet, versammelten sich Zehntausende Besucher und Pilger vor der Loggia des Petersdoms.

Der Papst spendet seinen Segen "Urbi et Orbi"

