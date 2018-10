Mutmaßliche Paketbomben US-Behörden nehmen Verdächtigen fest

Die US-Behörden haben im Fall der an Gegner von US-Präsident Trump versandten Rohrbomben eine verdächtige Person festgenommen. Laut Justizministerium erfolgte die Festnahme im Großraum Miami.

Die US-Behörden haben eine Person festgenommen, die mit den Rohrbomben in Verbindung stehen soll, die an Gegner von US-Präsident Donald Trump verschickt wurden. Das hat eine Sprecherin des US-Justizministeriums mitgeteilt. Für den Abend kündigte sie eine Pressekonferenz an.

Nach Berichten von US-Medien erfolgte der Zugriff auf den Tatverdächtigen im Großraum Miami im Bundesstaat Florida. Sicherheitskreisen zufolge soll es sich bei dem 56-jährigen Mann um den Hauptverdächtigen handeln. Auf Fernsehbildern aus Plantation, einem Ort nahe Fort Lauderdale, sind Beamte zu sehen, die einen Minivan mit blauer Plastikplane abdecken und abtransportieren. Offenbar waren die Ermittler vor allem den digitalen Spuren des mutmaßlichen Täters gefolgt.

Spurensuche in Florida

Zuvor hatte das FBI bestätigt, dass es einen Umschlag mit einer Rohrbombe oder einer Attrappe bei ihrer Durchsuchung im Paketzentrum der Post in Florida sicherstellen konnte. Die Sendung war an Senator Cory Booker von den Demokraten gerichtet.

Die Ermittler hatten sich auf das Logistikzentrum nördlich der Stadt Miami konzentriert. Die verdächtigen Päckchen hatten als falschen Absender den Namen der oppositionellen Kongressabgeordneten Debbie Wasserman Schultz aus Florida getragen.

Zuletzt wurden Pakete an Ex-Geheimdienstdirektor Clapper... ...und den demokratischen Senator Booker abgefangen worden.

Zwölf Päckchen seit Mittwoch

Insgesamt stellten die Behörden seit Mittwoch zwölf Päckchen sicher. Zumindest in einigen davon befanden sich Plastikrohre mit Schwarzpulver und Zünder. Das FBI ging zunächst davon aus, dass sie hätten explodieren können.

Am Morgen war ein weiteres verdächtiges Päckchen in New York entdeckt worden. Es war an den Nachrichtensender CNN adressiert und sollte an James Clapper gehen. Der Ex-Geheimdienstchef arbeitet mittlerweile als politischer Analyst für den Fernsehkanal.

Clapper sagte, er sei erleichtert, dass die Sendung rechtzeitig entdeckt worden ist. "Mich überrascht das nicht", sagte Clapper. "Aber ich bin erleichtert, denn ich bin nicht daheim und unsere Nachbarn leeren gerade den Briefkasten. Und ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Das ist Terrorismus aus dem Inland."

Verdächtige Pakete gingen auch an die Adressen von Ex-US-Außenministerin Clinton... ...und Ex-Präsident Obama. Keine der mutmaßlichen Bomben explodierte.

Ziele: Kritiker der Trump-Administration

Alle Sendungen gingen an Politiker und Prominente die öffentlich die Trump-Administration kritisiert haben, unter anderem an den früheren Präsidenten Barack Obama, Ex-Vizepräsident Joe Biden, die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton sowie Schauspieler Robert de Niro.

Trump beklagte sich auf Twitter dagegen über "dieses 'Bomben'-Zeug", das die Aufmerksamkeit der Republikaner von den anstehenden Kongresswahlen ablenke.

Senator Mark Warner von den Demokraten kritisierte daraufhin den Präsidenten. Trump denke, alles drehe sich um ihn, sagte er. "Und ich habe immer gehofft, dass Abgeordnete der Republikaner beim nächsten Skandal intervenieren. Aber jetzt gab der Präsident den Medien die Schuld, statt das FBI zu unterstützen, um den Fall zu lösen."

Einige Anhänger von Trump stellen die gesamte Berichterstattung über die verdächtigen Umschläge in Frage. Sie halten die Meldungen für Fake News.

Mutmaßliche Paketbomben: FBI nimmt Verdächtigen fest

Torsten Teichmann, ARD Washington

Mit Informationen von Torsten Teichmann, ARD-Studio Washington