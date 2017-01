Kritik an Einreiseverbot Obama ermutigt Demonstranten

Er werde sich nur einmischen, wenn er Grundwerte verletzt sehe, hatte Obama bei seinem Abschied betont. Gerade einmal zehn Tage später ist es so weit. Kritik an dem Einreiseverbot kommt nun selbst aus dem US-Außenministrium - und die Proteste dauern an.

Die Proteste gegen das umstrittene Einreiseverbot reißen nicht ab. In einem ungewöhnlichen Schritt betonte nun auch der frühere US-Präsident Barack Obama, er sei ermutigt von der politischen Bewegung im ganzen Land. Sein Sprecher Kevin Lewis sagte: "Bürger, die ihre verfassungsmäßigen Rechte wahrnehmen, sich zu versammeln, sich zu organisieren und sich bei Politikern Gehör zu verschaffen - das ist es, was wir erwarten, wenn die amerikanischen Werte auf dem Spiel stehen".

Obama, der das Präsidentenamt vor zehn Tagen übergab, sei strikt dagegen, Menschen aufgrund ihres Glaubens und ihrer Religion zu diskriminieren, sagte Lewis unter Hinweis auf Obamas politische Entscheidungen und ohne sich direkt auf das von Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot für Bürger aus sieben mehrheitlich muslimisch geprägten Staaten zu beziehen.

Er wollte sich nur melden, wenn er die Demokratie gefährdet sehe, hatte Obama betont. Nun ermutigt der ehemalige Präsident die Demonstranten gegen Trumps Einreiseverbot (Archivbild).

Traditionell halten sich Ex-US-Präsidenten mit Äußerungen zur Politik ihrer Nachfolger zurück. So hatte auch Obama bei seiner Abschieds-Pressekonferenz erklärt, er wolle sich in die Tagespolitik nicht einmischen. Lediglich wenn er fundamentale Werte der US-Demokratie verletzt sehe, wolle er sich äußern.

Generalstaatsanwalt kündigt Klage an

Als erster US-Bundesstaat kündigte nun Washington eine Klage gegen Trumps Dekret an. "Niemand steht über dem Gesetz - nicht einmal der Präsident", erklärte Generalstaatsanwalt Bob Ferguson. Er hatte am Sonntag gemeinsam mit 15 weiteren Staatsanwälten das Einreiseverbot als "unamerikanisch und ungesetzlich" verurteilt.

Will gegen das umstrittene Dekret klagen: Bob Ferguson, der Generalstaatsanwalt des US-Staates Washington

Demonstrationen vor dem Supreme Court

Etliche Demokraten aus dem US-Kongress demonstrierten vor dem Obersten Gericht des Landes in Washington mit Hunderten Menschen gegen das Einreiseverbot. "Dieses Dekret richtet sich gegen alles, woran wir in Amerika glauben", sagte Chuck Schumer, demokratischer Fraktionschef im Senat. Die USA seien in der Vergangenheit ein "Leuchtfeuer" für Unterdrückte in aller Welt gewesen. Trumps Einreiseverbot dagegen sei unmenschlich. "Wir werden es mit allem, was wir haben, bekämpfen", versprach Schumer.

"Wir werden es mit allem, was wir haben, bekämpfen" - Proteste gegen das Einreiseverbot vor dem Supreme Court in Washington.

Kritik aus dem US-Außenministerium

Kritik an Trumps Dekret wurde auch aus dem US-Außenministerium laut. In Medienberichten kursierten verschiedene Versionen einer Protestnote, die von einer unbekannten Zahl von Diplomaten unterzeichnet wurde. Darin heißt es, Trumps Dekret mache das Land - anders als behauptet - nicht sicherer. Präsidentensprecher Sean Spicer legte den Diplomaten daraufhin nahe, über ihr Dienstende nachzudenken.

UN-Sprecher sieht "illegale Diskriminierung"

Auch die Kritik aus dem Ausland reißt nicht ab. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Seid Raad al-Hussein, sprach von einer illegalen Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Nationalität. Das Einreiseverbot sei niederträchtig und vergeude Ressourcen, die für den Kampf gegen den Terrorismus gebraucht würden. Proteste kamen auch aus den direkt von den Einreiseverboten betroffenen Ländern. Der Internationale Luftfahrtverband Iata forderte die US-Regierung auf, Klarheit über die neuen Regeln zu schaffen.

Trump hatte per Dekret die Einreise von Bürgern aus sieben überwiegend muslimischen Ländern für 90 Tage gestoppt. Außerdem ist Flüchtlingen aus aller Welt die Einreise für 120 Tage untersagt, syrischen Flüchtlingen sogar auf unbestimmte Zeit.