Die spontanen Spender für Notre-Dame

Die Spendenzusagen für den Wiederaufbau Notre-Dames kommen vor allem aus Frankreich, aber auch international wurde Hilfe versprochen. Die wichtigsten Geber im Überblick:



EINZELNE UNTERNEHMEN UND PRIVATPERSONEN :

Neben Pinault und Arnault versprach der Ölkonzern Total 100 Millionen Euro und die Haupteigner des Kosmetikkonzerns L'Oréal, die Familie Bettencourt 200 Millionen Euro. Der Milliardär Marc Ladreit will zehn Millionen Euro geben, der Bauriese Bouygues ebenfalls zehn Millionen Euro. Eine Million Euro kommt von der Beraterfirma Cap Gemini.



Der Baukonzern Vinci kündigte eine Beteiligung an, ohne genaue Summen zu nennen. Ähnlich äußerte sich die größte französische Bank BNP Paribas. Der Verband der kleinen und mittleren Unternehmen (CPME) erklärte, er stehe mit seinem nationalen Netzwerk an Handwerkern zur Verfügung. Auch der Zusammenschluss der französischen Profifußballclubs versprach finanzielle Unterstützung.



Der Chef der Holzfirma Charlois sagte AFP, er wolle rund 1300 Eichenbalken auftreiben, die nach seiner Einschätzung für die Erneuerung des Dachstuhls der weltberühmten Kirche nötig sind. Die brasilianische Milliardärin Lily Safra machte eine "großzügige Spende".



ÖFFENTLICHE HAND:

Die Stadt Paris will 50 Millionen Euro freistellen. Die Region Ile-de-France kündigte eine Soforthilfe von zehn Millionen Euro an. Weitere Regionen gaben Geld; zwei Millionen Euro kamen etwa aus Auvergnes Rhône Alpes. Die ungarische Stadt Szeged versprach 10.000 Euro. Die UN-Kulturorganisation Unesco versprach, bei der Restaurierung von Notre-Dame "an Frankreichs Seite" zu stehen. Deutschland und Italien kündigten Hilfe an, Russland will seine "besten Spezialisten" für die Restaurierung schicken.



SPENDENAKTIONEN

Die private Kulturerbe-Stiftung Fondation du patrimoine begann für die zerstörte Kathedrale zu sammeln. Weil die Website unter dem Ansturm immer wieder zusammenbrach, wurde eine andere Seite für die von Präsident Emmanuel Macron ausgerufene nationale Spendenaktion eingerichtet: Auf "rebatirnotredamedeparis.fr" kamen gegen Mittag bereits mehr als 11,5 Millionen Euro zusammen. Auch auf der Spenden-Plattform Leetchi wurde zu Hilfen aufgerufen. In New York rief die French Heritage Society ihre 450 Mitglieder zu Spenden auf. Im Europaparlament wurde eine Spendenbox aufgestellt.