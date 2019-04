Der Dachstuhl der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame steht in Flammen, hohe Rauchwolken steigen in den Himmel. Hunderte Feuerwehrleute sind im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen und wertvolle Kunstschätze zu retten.

In der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame in Paris ist ein verheerendes Feuer ausgebrochen. Über dem Wahrzeichen der französischen Hauptstadt ist eine riesige Rauchsäule zu sehen, Flammen schlagen aus dem Dachstuhl. Aus den beiden großen Türmen der Kathedrale dringt schwarzer Rauch. In einem weiträumigen Gebiet ging Asche nieder.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP hat das Feuer einen der beiden Haupttürme erreicht. Hinter dessen bunten Glasfenstern seien Flammen zu sehen. Laut Innenministerium ist die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort. Rund 400 Feuerwehrleute versuchen, den Brand einzudämmen. Die Polizei teilte mit, einige Feuerwehrleute kämpfen in dem Gebäude gegen die Flammen, andere von außerhalb. Über mögliche Verletzte ist bisher nichts bekannt.

Schwierige Bedingungen

ARD-Korrespondent Mathias Werth berichtet, der hintere Teil der Kirche stehe unter Wasser. Die beiden Haupttürme seien nur zum Teil betroffen: Im Nordturm sei Feuer ausgebrochen. Auch das Hauptschiff der Kirche brenne. Dort seien 250 Tonnen Blei verbaut worden, die beim Schmelzen eine enorme Hitze entwickelten. Dies mache es extrem schwer, den Brand unter Kontrolle zu bekommen.

Die Feuerwehr zeigte sich skeptisch: Man sei sich "nicht sicher", ob die Ausbreitung des Feuers aufgehalten werden könne, sagte ein Sprecher auf die Frage, ob die weltberühmte Kathedrale noch zu retten sei. "Die nächsten eineinhalb Stunden sind entscheidend."

Mathias Werth, ARD Paris: Brand nicht unter Kontrolle, umliegende Häuser evakuiert

Kunstschätze bedroht

Die Flammen breiteten sich am Abend im Dachstuhl rasant aus und ergriffen früh den Spitzturm mitten auf dem Dachfirst. Er stürzte kurz darauf ein, bald gefolgt vom ganzen Dach. Der Großteil des hinteren Anbaus ist bereits niedergebrannt. Kirchensprecher André Finot sagte, die gesamte hölzerne Inneneinrichtung werde wohl ein Raub der Flammen. Auch das Gewölbe sei in Gefahr. Viele Bewohner von Paris schauten zu, wie sich das Feuer durch das Bauwerk fraß. Viele von ihnen waren sprachlos und hatten Tränen in den Augen.

Die Feuerwehr versucht inzwischen, Kunstwerke und wertvolle Gegenstände aus der Kirche in Sicherheit zu bringen. Die Kunstwerke in der Kirche sind von unschätzbarem Wert, viele von ihnen seien fest verbaut. Das Bauwerk aus dem Mittelalter habe gewaltige Schäden erlitten, sagte Vizebürgermeister Emmanuel Gregoire dem Sender BMFTV. Bürgermeisterin Anne Hidalgo versicherte vor Ort, man werde alles tun, um Notre-Dame so schnell wie möglich wieder aufzubauen.

Notre-Dame steht in Flammen

tagesthemen 22:15 Uhr, 15.04.2019, Franziska Timmer, Mathias Werth





Renovierungsarbeiten als mögliche Ursache

Das Feuer kurz vor Ostern könne mit Renovierungsarbeiten zusammenhängen, berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Feuerwehr. Es sei auf dem Dachboden ausgebrochen und gegen 18.50 Uhr entdeckt worden. Auf dem Dach der Kathedrale war ein Baugerüst angebracht.

Witterung und Luftverschmutzung hatten dem Baudenkmal über die Jahre schwer zugesetzt. An vielen Stellen bröckelte zuletzt die Bausubstanz - und das vom Staat bereitgestellte Unterhaltsbudget reichte nicht für eine umfassende Sanierung. Deshalb war vor einiger Zeit eine Spendenaktion auf den Weg gebracht worden, um die Instandsetzung zu finanzieren.

Umgebung abgeriegelt

Notre-Dame steht im Herzen der Stadt auf der Seine-Insel Île de la Cité, die wegen des Brandes von den Sicherheitskräften abgeriegelt wurde, wie die Stadt Paris auf Twitter mitteilte. Es wurde eine Veranstaltungshalle geöffnet, um Anwohner aufzunehmen.

Die Kathedrale ist eine der Pariser Top-Touristenattraktionen und wird jährlich von Millionen von Menschen besucht. Viele Meter lang stehen die Touristen täglich vor dem Gebäude Schlange. Seit den islamistischen Terroranschlägen der vergangenen Jahre wird es von Soldaten bewacht.

Die Geschichte von Notre-Dame reicht bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zurück. Fast 200 Jahre vergingen bis zur Fertigstellung. Die Dimensionen der im gotischen Stil konstruierten und der Jungfrau Maria geweihten Kirche mit ihren beiden majestätischen Türmen sind gewaltig: Die Kathedrale ist 127 Meter lang, 40 Meter breit und bis zu 33 Meter hoch.