New York Hubschrauber stürzt auf Hochhaus

In New York ist ein Hubschrauber auf ein Hochhaus nahe dem Central Park gestürzt. Der Pilot starb. Warum es zu dem Vorfall kam, ist bisher unklar. Zum Zeitpunkt des Absturzes herrschte schlechte Sicht.

Mitten im New Yorker Stadtteil Manhattan ist ein Hubschrauber auf dem Dach eines Wolkenkratzers verunglückt. Wie der Gouverneur des Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, mitteilte, handelte es sich offenbar um eine misslungene Notlandung des Helikopters auf dem Gebäude. Der Pilot sei getötet worden. Jemand anderes sei offenbar nicht an Bord gewesen.

Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo sagte, nach dem Absturz sei ein Feuer ausgebrochen, das jedoch mittlerweile unter Kontrolle sei. Berichte über Verletzte in dem Hochhaus lägen ihm nicht vor.

Auf diesem Hochhaus ereignete sich der Helikopter-Absturz.

Regen und schlechte Sicht

Die Polizei sperrte die Straßen um den Unglücksort ab. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. Cuomo sagte, die Menschen in dem betroffenen Hochhaus hätten gesagt, sie hätten gefühlt, wie das Gebäude beim Aufprall des Hubschraubers erschüttert worden sei.

Zu dem Absturz kam es in der Siebten Straße in Manhattan in der Nähe des berühmten Times Square. Zum Zeitpunkt des Absturzes herrschte schlechtes Wetter, es regnete. Die Wolken hingen so tief, dass die Spitzen der Wolkenkratzer nicht zu erkennen waren.

Trump informiert

Das Weiße Haus teilte mit, US-Präsident Donald Trump sei über den Absturz informiert worden. Die Flugaufsichtsbehörde FAA erklärte, sie sammele Informationen über den Vorfall. Laut Cuomo gibt es keine Hinweise darauf, dass der Absturz vorsätzlich herbeigeführt wurde.