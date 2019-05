Der US-Kongress und das Weiße Haus streiten weiter um die Freigabe vertraulicher Unterlagen. Die Demokraten haben ein Verfahren gegen Justizminster Barr eingeleitet. Auch ein Präsidentensohn soll aussagen müssen.

Der Streit um die Herausgabe des Berichts von US-Sonderermittler Robert Mueller zur Russlandaffäre eskaliert weiter. Präsident Donald Trump blockierte mittels seiner Exekutivvollmachten die Herausgabe des ungeschwärzten Berichts. Zuvor hatte sich bereits Justizminister William Barr geweigert, die Unterlagen dem demokratisch geführten Justizausschuss des Repräsentantenhauses zur Verfügung zu stellen. Dieser leitete daraufhin ein Verfahren gegen Barr wegen Missachtung des Kongresses ein.

Mueller hatte zwei Jahre lang ermittelt, ob Russland sich in die US-Wahl von 2016 einmischte, ob es dabei möglicherweise Absprachen mit Trumps Wahlkampftruppe gab und ob Trump die Justiz behindert hat. Barr schrieb in einer Zusammenfassung, es gebe nicht genug Belege dafür, dass Trump die Ermittlungen behindert habe. Im April gab er eine teilweise geschwärzte Version des Mueller-Berichts an den Kongress weiter. Die Demokraten verlangen jedoch das vollständige Dokument.

Jan Philipp Burgard, ARD Washington, zum Machtkampf um den Mueller-Bericht

nachtmagazin 00:50 Uhr, 09.05.2019





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-536549~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Kein Kompromiss in Sicht

Gespräche über einen Kompromiss scheiterten am Dienstag. Der Präsident erklärte daraufhin, er verbiete kraft seiner Exekutivvollmachten die Herausgabe des vollständigen Mueller-Berichts und untersage zudem die Freigabe aller ihm zugrundeliegenden Unterlagen, die der Justizausschuss angefordert hatte. Trumps Sprecherin Sarah Sanders sagte, der Ausschussvorsitzende Jerrold Nadler missbrauche seine Macht. Daher müsse Trump seinen Justizminister schützen.

Nadler konterte, Trump missachte die Rechte des Kongresses und versuche täglich, diesem Steine in den Weg zu legen. "So funktionieren Exekutivvollmachten natürlich nicht", sagte Nadler. "Die rechtlichen Argumente des Ministeriums sind unglaubwürdig, unbegründet, ohne rechtliche und sachliche Grundlage", sagte er. Barr hatte an Trump geschrieben, Muellers Bericht enthalte Millionen Seiten mit geheimen und nicht geheimen Informationen. Doch der Justizausschuss wolle ihn überstürzt zu dessen Herausgabe zwingen. Daher solle Trump bis zu einer endgültigen Entscheidung von seinem Sonderrecht Gebrauch machen.

Trump beruft sich auf Exekutivprivileg

Das Exekutivprivileg erlaubt es dem Präsidenten, Gerichten, dem Kongress und der Öffentlichkeit Informationen vorzuenthalten, damit Entscheidungsprozesse im Weißen Haus vertraulich bleiben. Nach dem Votum gegen Barr im Ausschuss muss nun das Plenum des Repräsentantenhauses darüber abstimmen. Gibt es auch dort eine Mehrheit gegen Barr, erginge Strafanzeige beim Staatsanwalt des Hauptstadtbezirks District of Colombia. Dieser untersteht dem Justizministerium und dürfte den Minister verteidigen.

US-Justizminister Barr verweigert die Aussage vor dem Kongress.

Die Demokraten im Kongress könnten das Ministerium auch auf Herausgabe des Mueller-Reports verklagen. Ein Rechtsstreit darüber könnte sich über Jahre hinziehen.

Trumps ältester Sohn soll aussagen

Unterdessen hat der Geheimdienstausschuss des US-Senats den ältesten Sohn Trumps vorgeladen. Donald Trump Jr. solle Fragen zu seinen Aussagen über ein geplantes Immobilienprojekt in Moskau beantworten, die er im Jahr 2017 vor dem Justizgremium der Parlamentskammer gemacht hatte, teilte eine mit dem Vorgang vertraute Gewährsperson mit.

Hintergrund ist eine Anhörung von Michael Cohen, dem Ex-Anwalt des Präsidenten, vor einem Ausschuss im Repräsentantenhaus im Februar. Damals hatte Cohen ausgesagt, dass er Trump Jr. etwa zehn Mal von einem Plan zum Bau eines Trump Towers in der russischen Hauptstadt berichtet habe. Trump Jr. gab indes vor dem Justizausschuss im Senat 2017 an, dass er nur "am Rande" von der Idee gewusst habe.

Trump blockiert formal die Herausgabe des ungeschwärzten Mueller Reports

Martina Buttler, ARD Washington

08.05.2019 18:38 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.