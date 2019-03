Die Demokraten fordern, dass dem Kongress der komplette Mueller-Bericht zur Russland-Affäre vorgelegt wird. Darüber berät das US-Justizministerium noch. Präsident Trump schweigt, er twittert nicht einmal.

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

Den ganzen Samstag über saßen US-Justizminister William Barr und sein Stellvertreter Rod Rosenstein im Justizministerium zusammen. Sie müssen entscheiden, in welchem Umfang der Kongress über die Ergebnisse von Muellers Bericht informiert werden soll. Bei seiner Anhörung im Senat hatte Barr versprochen, er werde so viel zur Verfügung stellen wie möglich.

Demokraten fordern vollständigen Bericht

Sonderermittler Mueller hat seinen Bericht abgeschlossen.

Die Demokraten im Kongress wollen sich darauf nicht verlassen. Sie befürchten, dass wichtige Erkenntnisse Muellers unter den Teppich gekehrt werden. Auf einer Telefonkonferenz am Nachmittag einigten sich die Demokraten auf ihr weiteres Vorgehen.

Die Sprecherin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, forderte den Justizminister auf, dem Kongress den "kompletten Bericht und alle zugrunde liegenden Dokumente" zu überlassen. Nur so könnten die Ausschüsse im Kongress ihre eigenen, von Mueller unabhängigen Untersuchungen, fortsetzen.

Der Vorsitzende im Justizausschuss des Repräsentantenhauses, der Demokrat Jerry Nadler, kündigte sogar an: "Wir werden den Bericht unter Strafandrohung einfordern und wir werden uns das Recht vorbehalten, Sonderermittler Mueller vorzuladen, um im Ausschuss auszusagen."

"Es gab keine konspirative Zusammenarbeit"

Donald Trump Jr. wird nicht angeklagt - so viel ist bereits klar.

Die Nervosität der Demokraten hat einen Grund. Die wenigen Fakten, die bisher bekannt wurden, sind gute Nachrichten für Trump: Dass Mueller nicht - wie es von Experten erwartet worden war - gegen Trumps Sohn Donald Junior oder seinen Schwiegersohn Jared Kushner Anklage erhob, wird von Anhängern des Präsidenten wie ein Sieg gefeiert.

Mueller habe vermutlich keine Beweise für eine konspirative Zusammenarbeit von Trumps Wahlkampfteam und Russland gefunden, vermutet Ken Starr, der selbst als Sonderermittler vor 20 Jahren das Amtsenthebungsverfahren gegen Bill Clinton vorbereitete: "Dieses Kapitel sollten wir endlich beenden. Es gab keine konspirative Zusammenarbeit mit Russland. Dagegen sind die russischen Einflussversuche auf unsere Wahlen eine echte Bedrohung."

Auch die russische Einflussnahme auf die Präsidentschaftswahl hat Mueller untersucht. Sie gilt jedoch seit langem als erwiesen.

Trump verbreitet Zuversicht

US-Präsident Donald Trump verhielt sich in seinem Wochenend-Domizil Mar-a-Lago ungewöhnlich zurückhaltend. Kein Kommentar zum Abschluss der Mueller-Untersuchung und den ganzen Tag über keine einziger Tweet. Nach einigen Stunden Golf wurde er von Journalisten durch die Fensterscheibe seines Wagens gefilmt - beide Daumen zuversichtlich nach oben gestreckt.

Seine Sprecherin Sarah Sanders betonte, das Weiße Haus sei bislang nicht über den Bericht informiert worden. Die nach Florida mitgereisten Journalisten berichten, die Stimmung im Umfeld Trumps sei gut.

Kein Wunder, meint der linksliberale Kommentator Van Jones im Sender CNN: "Demokraten und Progressive wie ich haben fast zwei Jahre gesagt: 'Wartet ab, bis der Mueller-Bericht kommt! Der Typ wird im Gefängnis landen.'"

Viel "Beifang" für Mueller

Es geht dem Präsidenten vermutlich besser, als die Demokraten gehofft hatten. Doch egal, welche Erkenntnisse aus der Mueller-Untersuchung bekannt werden - Trump ist längst nicht aus dem Schneider.

Als "Beifang" der Mueller- Ermittlungen laufen mehrere Verfahren gegen Trump bei der Staatsanwaltschaft in New York, unter anderem wegen illegaler Zuwendungen aus dem Ausland, wegen Steuer- und Bankbetrug und - aufgrund der Schweigegeldzahlungen an Pornostar Stormy Daniels - auch wegen Verstoßes gegen das Gesetz zur Wahlkampffinanzierung. Hinzu kommen mehrere Untersuchungsausschüsse im Kongress. Für Siegesjubel ist es also noch zu früh.