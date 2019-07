Für Indien ist die Mondmission ein wichtiges Prestigeprojekt. Um 23:21 Uhr deutscher Zeit sollte es eigentlich losgehen, doch wenige Minuten vorher wurde der Start der Rakete abgesagt. Der genaue Grund ist noch nicht bekannt.

Der Start der ersten indischen Mondmission ist kurz vor dem geplanten Abheben der Rakete abgebrochen worden. Grund sei ein "technisches Problem", teilte die indische Weltraumbehörde mit, ohne zunächst Details zu nennen. Der Abbruch erfolgte nur 56 Minuten vor dem geplanten Start. Einen neuen Termin gibt es noch nicht.

Eine Rakete sollte den Orbiter Chandrayaan 2 von einer Insel vor der Küste des indischen Bundesstaates Andhra Pradesh ins All befördern. Der Orbiter hat ein Landemodul an Bord, das am Südpol des Mondes aufsetzen soll. Ein Rover soll dann auf der Oberfläche des Erdtrabanten unter anderem nach Spuren von Wasser suchen.

Mondprogramm vergleichsweise günstig

Bei einem Erfolg der Mission wäre Indien das vierte Land nach den USA, Russland und China, dem eine Mondlandung gelingt. Indien entwickelte nahezu alle Komponenten selbst, die Kosten dafür waren mit umgerechnet rund 124 Millionen Euro im Vergleich zu anderen Mondprogrammen niedrig. T

rotzdem gab es Kritik daran, dass sich ein Land, in dem noch immer Millionen Menschen in bitterer Armut leben, ein solches Prestigeprojekt leistet.