In kleinen Booten haben Hunderte Migranten die Überfahrt von Marokko nach Spanien versucht. Mehr als 600 wurden gerettet. Insgesamt sinken die Flüchtlingszahlen - in Spanien sind sie jedoch zuletzt angestiegen.

Vor der spanischen Küste sind mehr als 600 Migranten aus 16 Booten gerettet worden. Allein knapp 200 Menschen aus Nordafrika und Staaten südlich der Sahara seien auf sieben Booten in der Meerenge von Gibraltar entdeckt und in Sicherheit gebracht worden, berichtete die spanische Nachrichtenagentur Europa Press unter Berufung auf die Seenotrettung Salvamento Maritimo. Die Geretteten wurden in Orte der spanischen Region Andalusien gebracht.

Spanien verzeichnet höhere Flüchtlingszahlen

Spanien hat Italien inzwischen als Hauptankunftsland für Migranten in der EU abgelöst. Die neue rechts-populistische Regierung in Rom lässt kaum noch Bootsflüchtlinge ins Land, zudem scheinen die libyschen Behörden verstärkt gegen Schlepper vorzugehen. Viele Migranten weichen deshalb in die Nachbarländer Algerien und Marokko aus, um von dort aus die Überfahrt nach Spanien zu wagen.

Obwohl die Gesamtzahl der Migranten, die über das Meer kommen, deutlich abgenommen hat, ist sie offiziellen Statistiken zufolge für Spanien gestiegen. Allein bis Ende Juli sind nach Zahlen des Innenministeriums in Madrid mehr als 22.000 Flüchtlinge angekommen - etwa so viele, wie im Gesamtjahr 2017. Die Straße von Gibraltar zwischen Marokko und Spanien ist an ihrer engsten Stelle 14 Kilometer breit.

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 04. September 2018 um 04:00 Uhr in den Nachrichten.