Nach der jüngsten Attacke auf jüdische Gläubige in der Region New York spricht Gouverneur Cuomo von einem "einheimischen Terrorakt", der dementsprechend verfolgt werden müsse. Der Angreifer hatte fünf Menschen verletzt.

Der Angriff auf das Haus eines Rabbiners in der Nähe von New York hat heftige Reaktionen aus der Politik hervorgerufen. Der Angriff sei der Beweis für ein "Krebsgeschwür im politischen Betrieb" der USA, sagte der Gouverneur des Bundesstaates, Andrew Cuomo, am Tatort in Monsey. Das Land erlebe eine Zeit der Intoleranz und Ignoranz, beklagte Cuomo. Wut und Hass würden explosiv zunehmen.

Seiner Ansicht nach ist der Stichwaffenangriff, bei dem es fünf Verletzte gegeben hatte, ein "nationaler Terrorakt" und müsse entsprechend verfolgt und bestraft werden. "Ich denke, dies sind einheimische Terroristen. Sie versuchen, Angst zu verbreiten", sagte Cuomo. Die Behörden hätten zwar noch nichts zum zum Motiv des Angreifers mitgeteilt, aber es sei unzweifelhaft, dass die Tat von Hass motiviert sei.

"Einheimische Terroristen, die Angst verbreiten wollen": Der Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, am Tatort in Monsey.

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Monsey, die etwa 55 Kilometer nördlich von New York liegt, während einer Feier zum jüdischen Lichterfest Chanukka. Ein Unbekannter war am späten Samstaqabend (Ortszeit) in das Haus eines Rabbiners gestürmt und hatte dort auf Gäste eingestochen. Ein Verletzter befindet sich laut Cuomo weiter in einem kritischen Zustand. Nach Angaben der Organisation Orthodox Jewish Public Affairs Council (OJPAC), schweben zwei Verletzte in Lebensgefahr.

Monsey liegt im Rockland County, wo eine große jüdische Gemeinde lebt. Etwa ein Drittel der dortigen Bevölkerung sind Juden, darunter viele Orthodoxe.

Ein Augenzeuge berichtete der "New York Times", er sei in dem Haus gewesen, als der Angreifer dort eindrang. "Er begann sofort, Menschen anzugreifen, als er durch die Tür kam. Wir hatten überhaupt keine Zeit zu reagieren", sagte der 65-jährige Aron Kohn. Der Täter sei anschließend geflohen und habe versucht, in die benachbarte Synagoge einzudringen, was ihm aber nicht gelungen sei.

Verdächtiger gefasst

Die örtliche Polizei teilte mit, der Verdächtige sei gefasst worden und werde nun vernommen. Zum möglichen Motiv wurden bislang keine offiziellen Angaben gemacht. Kurz nach der Tat hatten Augenzeugen berichtet, dass der Täter in einem Fahrzeug geflohen sei und hatten via Twitter ein Kennzeichen veröffentlicht.

Antisemitische Attacke während des jüdischen Lichterfestes in Monsey, USA

tagesschau24 09:00, 29.12.2019





"Zutiefst verstörender" Vorfall

Die Justizministerin des Bundesstaats, Letitia James, zeigte sich "zutiefst verstört" ob des Vorfalls in Monsey und sicherte der jüdischen Gemeinschaft ihre Solidarität zu.

Weil sich die Tat gegen Juden richtete, äußerte sich auch der israelische Regierungschef. "Israel verurteilt die jüngsten antisemitischen Vorfälle und den grausamen Angriff", sagte Regierungschef Benjamin Netanyahu. "Wir werden auf jede Art mit den örtlichen Behörden zusammenarbeiten, um dabei zu helfen, diesem Phänomen ein Ende zu setzen", betonte er. "Wir bieten jedem Land unsere Hilfe an."

Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem zeigte sich "zutiefst besorgt über die Nachrichten und Bilder von dem Ort einer weiteren antisemitischen Attacke". Die Einrichtung forderte die US-Behörden dazu auf, rasch zu handeln.

Das Wiesenthal-Zentrum forderte US-Präsident Donald Trump "nach den endlosen Attacken auf Juden und ihre religiösen Einrichtungen" zur Einrichtung einer FBI-Sondereinheit im Kampf gegen Antisemitismus auf. "Genug ist genug! Juden sollten in Amerika nicht um ihr Leben fürchten müssen, wenn sie in ihre Gotteshäuser gehen." Auch das Internationale Auschwitz Komitee und die Konferenz der Europäischen Rabbiner verurteilten die Attacke.

Mehrere Angriffe in New York

Der Vorfall ist der jüngste in einer Reihe von Angriffen auf Juden in New York. Die US-Metropole hatte deshalb erst kürzlich ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Zuvor hatte es mindestens fünf offensichtlich antisemitisch motivierte Angriffe während der Chanukka-Feierlichkeiten gegeben. Mit dem mehrtägigen Lichterfest gedenken Juden jedes Jahr der Neuweihe des Tempels in Jerusalem im Jahre 165 vor der christlichen Zeitrechnung.

In New York lebt mit mehreren Hunderttausend Menschen eine der größten jüdischen Gemeinschaften der Welt. Ein Großteil der sogenannten Hassverbrechen in der Stadt ist dem TV-Sender CNN zufolge antisemitisch motiviert. Bei einer Attacke auf einen jüdischen Laden vor wenigen Wochen nahe New York waren neben den beiden Angreifern drei Zivilisten und ein Polizist getötet worden.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 29. Dezember 2019 um 15:00 Uhr.