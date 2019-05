Kanzlerin Merkel hat an der US-Eliteuniversität Harvard die Ehrendoktorwürde erhalten. Ihr in Deutschland viel kritisierter Slogan "Wir schaffen das" während der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 wurde explizit gelobt.

"Pragmatismus und kluge Entschlossenheit" hätten ihre bisherige Zeit im Amt geprägt - dies würdigte die US-Eliteuniversität Harvard bei der Verleihung der Ehrendoktorwürde an Bundeskanzlerin Angela Merkel. Harvard-Präsident Larry Bacow verlieh Merkel den Jura-Ehrendoktor bei einer feierlichen Zeremonie auf dem Campus der Hochschule in Cambridge.

Harvard-Präsident Larry Bacow unterhält sich mit Angela Merkel auf der Preisverleihung in Cambridge. Marc Goodheart, Vizepräsident von Harvard, gratuliert Angela Merkel zur Auszeichnung.

Kritik in Deutschland, Lob in den USA

Explizit lobte die Universität Merkels Slogan "Wir schaffen das" während der Flüchtlingskrise im Jahr 2015, der ihr in Deutschland viel Kritik eingebracht hatte. Merkels Entscheidung, in großer Zahl Migranten und Flüchtlinge ins Land zu lassen, habe ihren Willen gezeigt, für das einzustehen, was sie für richtig halte - auch wenn dies unpopulär sei. Das Gleiche gelte etwa auch für ihr Vorgehen in der europäischen Schuldenkrise.

Merkel erhielt während der Verleihung viel Applaus von den Anwesenden. Bacow nannte die Bundeskanzlerin eine der "einflussreichsten Staatsleute unserer Zeit". Auch die frühere Harvard-Präsidentin Drew Faust und der Gründungsdirektor des Smithsonian National Museum of African American History and Culture, Lonnie Bunch, erhielten Ehrenabschlüsse.

Bundeskanzlerin Merkel bedankt sich bei den Anwesenden in Cambridge für den Applaus.

Rede vor Absolventen

Im Anschluss an die Zeremonie wird Merkel eine Rede vor Absolventen der Universität halten. Mit Blick auf das angespannte Verhältnis der deutschen Kanzlerin zu US-Präsident Donald Trump wird die Ansprache mit Spannung erwartet. Ein Treffen von Merkel mit dem Präsidenten ist während ihres aktuellen Besuchs in den USA nicht geplant.