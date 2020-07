127 Neuinfektionen haben die Behörden im australischen Melbourne registriert - und eine sechswöchige Ausgangssperre für die fünf Millionen Bewohner erlassen. So soll eine zweite Welle verhindert werden.

Von Holger Senzel, ARD-Studio Singapur

Wütend redet eine Frau auf die Polizisten ein. Sie will ihren Sohn besuchen, sagt sie - doch ein großes Aufgebot Sicherheitskräfte hat den Wohnblock abgesperrt. In Sozialwohnungen in North Melbourne und Flemington leben insgesamt 3000 Menschen. In den beengten Wohnverhältnissen hatte es am Wochenende einen neuen Corona-Ausbruch gegeben, mehrere Häuser wurden abgeriegelt. Nun registrierte der Bundesstaat Victoria 127 Neuinfektionen innerhalb eines Tages - das ist der überwiegende Teil der insgesamt 140 Fälle in ganz Australien.

Eine Siedlung im Norden Melbournes ist besonders im Fokus der Gesundheitsbehörden.

Strenge Beschränkungen

Daniel Andrews, der Ministerpräsident von Victoria, spricht von einer unerträglichen Steigerung: "Es ist schlicht unmöglich bei dieser hohen Zahl von Neuinfektionen jeden einzelnen Fall durch Kontaktverfolgung zu identifizieren. Dafür fehlt uns schlicht das Personal. Wir werden diese Fälle ohne signifikante Schritte nicht unterdrücken können." Ab Donnerstag gelten für die knapp fünf Millionen Bewohner des Großraums daher strenge Ausgangsbeschränkungen - und zwar sechs Wochen lang. Nur noch zum Einkaufen lebensnotwendiger Dinge, zum arbeiten, Sport treiben oder um Angehörige zu versorgen dürfen die Bewohner Melbournes ihre Häuser verlassen.

Die Zunahme der Fälle in Victoria bereitet den Behörden große Sorgen, weil sie auf Infektionen in der Bevölkerung zurückgeht und nicht wie in den anderen Bundesstaaten auf aus dem Ausland zurückkehrende Reisende. "Wenn wir jetzt mit unseren Maßnahmen scheitern, werden es nicht mehr nur ein paar hundert Fälle sein, sondern sehr schnell sehr viel mehr", betont Andrews. "Dann wird das eine Spirale und die Situation außer Kontrolle geraten. Wir haben jetzt aber die Chance, auf Neustart zu gehen, wenn wir schnell und entschieden handeln."

Reisende aus Melbourne müssen in Quarantäne

New South Wales hat die Einreise für Bewohner von Melbourne untersagt.

Der Nachbar-Bundesstaat New South Wales hat inzwischen die Grenze zu Victoria geschlossen. Nur in Ausnahmefällen sind Flüge und Zugreisen erlaubt, Bewohner aus New South Wales, die aus Victoria zurückkehren, müssen für zwei Wochen in Quarantäne.

140 Neuerkrankungen landesweit in dem 25 Millionen Einwohner Staat erscheint verglichen mit anderen Nationen nicht allzu dramatisch. Das Wiederauffflammen der Infektionen trifft Australien jedoch zu einem Zeitpunkt, an dem es die Lage schon im Griff zu haben schien. Es war geplant, bis Ende Juli alle Lockdown-Maßnahmen zu beenden - nun steht zumindest der Bundesstaat Victoria am Beginn einer neuen Welle.

Neue Infektionswelle - Ausgangsbeschränkungen in Melbourne

Holger Senzel, ARD Singapur

07.07.2020 10:31 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.