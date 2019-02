Mallorca kämpft seit Jahren gegen "Sauftouristen". Nun hat Palma neue Alkoholregeln beschlossen, die gezielt die Partyzone betreffen.

Von Oliver Neuroth, ARD-Studio Madrid

Mallorca-Urlauber müssen sich auf neue Regeln in den Partyzonen der Inselhauptstadt Palma einstellen. Der Beschluss der Stadtverwaltung betrifft vor allem den Alkoholkonsum auf offener Straße.

In der Hauptsaison zwischen April und September gilt nun: Niemand darf mehr mit Bier, Sangria oder Cocktail in der Hand auf offener Straße unterwegs sein - und zwar an der Playa de Palma, wo sich besonders viele Partylokale befinden, aber auch in der Innenstadt von Palma und am Hafen. Besucher dürfen nur noch in den Kneipen Alkohol trinken oder in Außenbereichen der Lokale, die von der Straße zum Beispiel durch einen Zaun getrennt sind.

Sangria aus Eimern, Alkoholexzesse auf der Straße - diese Auswüchse des Alkoholkonsums möchte Palma in den Griff bekommen.

3000 Euro Strafe im Gespräch

Die Polizei von Palma werde genau kontrollieren, dass die Regeln eingehalten werden, sagte ein Sprecher dem ARD-Studio Madrid. Werde ein Gast mit Alkohol auf der Straße erwischt, müsse er eine Strafe zahlen. Ebenso wie das Lokal, das das Getränk ausgeschenkt hat. Im Gespräch sind Geldbußen von bis zu 3000 Euro. Die neuen Regeln sehen außerdem ein Werbeverbot für Alkohol vor: Kneipen dürfen zum Beispiel keine Werbeflyer mehr für "Happy Hours" verteilen.

Die Stadt Palma versucht seit Jahren, durch neue Auflagen Alkoholexzesse in den Partyzonen einzudämmen. So gilt seit längerem schon ein Alkoholverbot am Strand. Doch Anwohner beklagen sich weiterhin über Lärm durch "Sauftouristen" und dass die Polizei die bisherigen Regeln nicht gut genug kontrolliere.