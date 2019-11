Die Messerattacke in London wird von den Sicherheitsbehörden als Terrorangriff eingestuft. Der Mann habe mehrere Menschen verletzt und eine Sprengstoffattrappe getragen. Er wurde von der Polizei erschossen.

Der Verdächtige der Messerattacke in London ist tot. Das bestätigten die Sicherheitsbehörden. Beamte hätten den Mann auf der London Bridge erschossen. Er habe eine Attrappe einer Sprengstoffweste getragen. Scotland Yard stuft den Vorfall als Terrorattacke ein. Es bestehe aktuell jedoch keine weitere Gefahr für die Öffentlichkeit.

Der Mann hatte am frühen Nachmittag mehrere Menschen im Zentrum der britischen Hauptstadt mit einem Messer angegriffen und verletzt. Ein BBC-Reporter berichtet, dass es einen Kampf auf der Brücke gegeben habe. Danach seien mehrere Schüsse zu hören gewesen. Menschen seien in Panik davongelaufen.

Wichtige Verkehrsverbindung

Die Brücke - eine wichtige Verkehrsverbindung im Herzen der britischen Hauptstadt - wurde weiträumig gesperrt. Scotland Yard forderte die Bürger auf, ruhig zu bleiben, das Areal zu meiden und den Anweisungen der Sicherheitskräfte zu folgen.

Der Vorfall weckt Erinnerungen an eine terroristische Attacke im Juni 2017. Damals waren bei einem Anschlag auf der London Bridge acht Passanten und die drei Attentäter getötet und mehr als 40 Menschen verletzt worden. Die London Bridge liegt in der Innenstadt der Metropole, in der Nähe der Tate Modern und der St. Pauls Cathedral.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 29. November 2019 um 16:00 Uhr.