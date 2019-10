Die Kurden im Norden Syriens beugen sich dem Willen Putins und Erdogans und ziehen sich zurück. Russland schickt weitere Militärpolizisten. Trotz Waffenstillstands kommt es offenbar zu neuen Kämpfen.

Dem stellvertretenden russischen Außenminister ist die Genugtuung anzumerken: "Alles wird umgesetzt", bilanziert Sergej Werschinin die Tatsache, dass die Kurden mit ihrem Abzug aus dem türkisch-syrischen Grenzgebiet begonnen haben. "Wir stellen mit Zufriedenheit fest, dass die in Sotschi erzielte Vereinbarung umgesetzt wird."

Russland auf dem Vormarsch

Der russische Präsident Putin und sein türkischer Amtkollege Erdogan hatten beschlossen, den Waffenstillstand in Nordsyrien zu verlängern. Die Kurdenmiliz YPG, die von der Türkei als Terrororganistaion angesehen wird und der der Angriff in Nordsyrien galt, sollte sich aus der Grenzregion zurückziehen. An ihrer Stelle sollten russische Militärpolizisten gemeinsam mit syrischen Regierungstruppen die Grenzregion überwachen. Nur zwischen Tall Abjad und Ras al-Ain sollen sich türkische Truppen aufhalten dürfen.

Treffen der Verteidigungsminister: NATO berät über Lage in Nord-Syrien

24.10.2019





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-611755~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Jetzt meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die von der Kurdenmiliz YPG angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) hätten sich von mehreren Positionen zwischen den Grenzorten Amuda und Al-Darbasija im Nordosten des Bürgerkriegslandes zurückgezogen.

Erste Konvois der russischen Militärpolizei waren gestern in Kobane eingetroffen, weitere 276 Militzärpolizisten will Russland noch in dieser Woche in die Region verlegen.

Aufforderung an die USA

Die USA forderte Russland auf, auch ihre letzten in Syrien noch verbliebenen Soldaten abzuziehen. Die amerikanischen Soldaten hätten kein Recht, sich auf syrischem Gebiet aufzuhalten, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Die russischen Streitkräfte seien die einzigen, die sich mit Erlaubnis der syrischen Führung und deshalb legitim dort aufhielten. US-Präsident Donald Trump hatte zwar einen Truppenabzug aus dem Norden Syriens verfügt. Einige Kräfte gibt es aber noch im Osten Syriens zur Sicherung der Ölfelder sowie in der Zone Al-Tanf im Süden. Dem Vernehmen nach sind zudem aus dem Norden noch nicht alle US-Soldaten abgezogen.

Vereinzelte Verstöße gegen Feuerpause

Dort kam es offenbar erneut zu einzelnen Verstößen der Waffenruhe. Die türkische Armee habe zusammen mit ihren lokalen syrischen Verbündeten drei Orte in der Nähe der Stadt Al-Hassaka angegriffen. Das erklärte ein Sprecher der YPG. Auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete von Zusammenstößen zwischen protürkischen Milizen und der YPG. Der Sprecher der SDF-Truppen, Kino Gabriel, sagte, die SDF hielten sich an die Waffenruhe und übten nur ihr Recht auf Selbstverteidigung aus. Er forderte die USA auf, für eine Ende der Angriffe zu sorgen.