Bei den Kommunalwahlen in der Türkei liegen trotz anhaltender Kritik an ihrer Politik die Kandidaten der Regierungspartei AKP von Präsident vorn. Insbesondere in den Metropolen werden jedoch knappe Ergebnisse erwartet.

Präsident Erdogan sieht in den Wahlen einen Stimmungstest für seine Politik.

Die Regierungspartei von Präsident Recep Tayyip Erdogan liegt bei den Kommunalwahlen in der Türkei vorne Nach der Auszählung von mehr als 62 Prozent der Wahlurnen kam die AKP landesweit auf 46,3 Prozent der Stimmen, wie türkische Medien berichteten. Die oppositionelle CHP erreichte demnach 30,5 Prozent.

Die Kommunalwahlen galten als Stimmungstest für Erdogan, unter dessen Führung das Land derzeit eine Wirtschaftskrise mit zweistelliger Inflation und stark gestiegenen Lebensmittelpreisen erlebt. Die AKP erreichte aber landesweit noch bessere Werte als bei der letzten Kommunalwahl 2014, als sie auf knapp 43 Prozent der Stimmen gekommen war. Damals war es ihr auch gelungen, die Bürgermeisterposten in den Metropolen Ankara und Istanbul zu halten.

Etwas Selbstkritik von Erdogan

Erdogan erklärte seine AKP zum Gewinner. "Die Ergebnisse zeigen, dass wir aus diesen Wahlen wieder mit großem Vorsprung als erste Partei hervorgegangen sind", sagte er. Gleichzeitig übte er jedoch auch Selbstkritik: "Wir müssen akzeptieren, dass wir da, wo wir gewonnen haben, die Herzen unseres Volkes erobert haben, und da, wo wir verloren haben, nicht erfolgreich genug waren."

Diesmal war es in vielen Städten ein sehr knappes Rennen. In Istanbul zeichnete sich ein hauchdünner Sieg des AKP-Kandidaten und früheren Ministerpräsidenten Binali Yildirim gegen den CHP-Kandidaten Ekrem Imamoglu ab. "Wer Istanbul gewinnt, gewinnt die Türkei", hatte Erdogan, selbst früher Bürgermeister von Istanbul, bei Wahlkampfauftritten gesagt.

Ankara geht womöglich an die Opposition

In Ankara war aber der oppositionelle Mansur Yavas ähnlich knapp vor dem AKP-Amtsinhaber Mehmet Özhaseki. In der Hauptstadt hatten die AKP und ihre Vorgängerpartei seit 25 Jahren den Bürgermeister gestellt.

Enge Rennen gab es auch in anderen wichtigen Großstädten wie Antalya und dem südtürkischen Adana, wo die AKP beziehungsweise ihr Bündnispartner MHP bei der Kommunalwahl 2014 noch gewonnen hatte.

Die Wahlen fanden unter strengen Sicherheitsmaßnahmen statt.

In den Großstädten und anderswo hatten sich auch andere Oppositionsparteien hinter die CHP-Kandidaten gestellt, um ihre Chancen gegen die AKP zu erhöhen. Mehr als 57 Millionen Wähler bestimmten in 200.000 Wahllokalen die Bürgermeister von 30 Großstädten, 51 Provinzhauptstädten und 922 Bezirken sowie Repräsentanten auf kommunaler Ebene.

Im ganzen Land waren rund 553.000 Polizisten und Sicherheitskräfte im Einsatz, um die Stimmabgaben zu sichern. Im Osten und Süden der Türkei wurden im Zusammenhang mit den Wahlen vier Menschen getötet.