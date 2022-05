Márquez tritt an der Seite des linken Präsidentschaftskandidaten Gustavo Petro an. Der frühere Bürgermeister der Hauptstadt Bogotá und Ex-Guerillero will am 29. Mai einen Politikwechsel herbeiführen. Petro führt in Umfragen mit 38 Prozent deutlich vor dem Konservativen Federico Gutiérrez, der auf rund 24 Prozent kommt. Bild: EPA