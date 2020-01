Der frühere Basketball-Superstar Kobe Bryant ist bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Der 41-jährige verunglückte nahe Los Angeles. Unter den insgesamt neun Toten ist auch Bryants 13-jährige Tochter.

Von Marcus Schuler, ARD-Studio Los Angeles

Hunderte schockierte Fans pilgern in der Nacht zum Staples Center, dort wo Kobe Bryant mit der Rückennummer 24 bis 2016 für die LA Lakers gespielt hat. Die Menschen legen Blumen nieder, zünden Kerzen an, und immer wieder sind "Koby, Koby"-Rufe zu hören.

"Es ist einfach nur traurig, vor allem, wenn man die Bilder von ihm und seiner Tochter sieht. Es ist ein trauriger Tag für LA", sagt Lakers-Fan Christian Oliva. Ein anderer Fan meint: "Zu seiner Mentalität gehörte es, immer das Beste zu geben und nie aufzugeben. 20 Jahre lang war er Herz und Seele von LA. Das ist sehr niederschmetternd."

Menschen nahe der Absturzstelle des Hubschraubers in Kalifornien.

Kurz vor 10 Uhr Ortszeit am Sonntag Morgen war der Hubschrauber vom Typ Sikorsky S-76 bei nebligem Wetter in Calabasas, einem Vorort von Los Angeles, abgestürzt. An Bord waren acht Passagiere sowie ein Pilot. Die Absturzstelle ist bergig und schwer zugänglich. Feuerwehrchef Daryl Osby berichtete, einige Helfer hätten vom Helikopter aus abgeseilt werden müssen. "Sie haben das Gebiet nach möglichen Überlebenden abgesucht, leider konnte nur der Tod aller an Bord befindlichen Personen festgestellt werden."

"Viel mehr als nur ein großartiger Sportler"

In der Sportwelt in den USA löste der Tod des 41-jährigen Ex-Profis, der seine 13-jährige Tochter zu einem Basketballspiel begleiten wollte, eine Schockwelle aus. Viele Sportveranstaltungen wurden für Gedenkminuten unterbrochen. Doc Rivers, Chef-Trainer des Konkurrenz-Teams LA Clippers, zeigte sich fassungslos: "Er hat mir sehr viel bedeutet. Er war ein großartiger Gegner. Genau das, was man im Sport will. Er hatte Gene, die nur wenige Athleten haben, so wie Tiger Woods oder Michael Jordan."

Der frühere NBA-Star Kareem Abdul-Jabbar erklärte, Bryant sei viel mehr als nur ein "großartiger Sportler" gewesen: "Koby war ein unglaublicher Familienvater. Er liebte seine Frau und seine Töchter. Er hat eine ganze Generation inspiriert."

Markenzeichen schnelles Dribbeln

Bryant stieg als 17-Jähriger in das Basketball-Profigeschäft ein. Sein Markenzeichen waren lange, blitzschnelle Dribblings, Würfe im Rückwärtsfallen und Dunkings über größere Gegenspieler. In seiner 20-jährigen Karriere holte der 1,98 Meter große Spieler fünf NBA-Meisterschaften mit den LA Lakers und gewann bei den Olympischen Spielen 2008 und 2012 die Goldmedaille mit dem US-Team.

Erst am Samstag wurde er von LeBron James vom dritten Platz in der ewigen Bestenliste verdrängt. Bryant gratulierte James daraufhin. "Großer Respekt, mein Bruder", schrieb er in seinem letzten Tweet.

Marcus Schuler, ARD Los Angeles

