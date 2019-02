Amy Klobuchar will für die US-Demokraten ins Rennen gehen. Und sie könnte eine Wählergruppe ansprechen, die für Donald Trump besonders wichtig ist: die Mittelschicht aus dem Mittleren Westen.

Von Arthur Landwehr, ARD-Studio Washington

Amy Klobuchar ist die Neunte. Die 58-jährige demokratische Senatorin aus Minnesota hat offiziell ihre Kandidatur für die Präsidentschaft bekannt gegeben. Sie gilt als eine Kandidatin der Mitte, eine, der es gelingen könnte, die weiße Mittelschicht anzuziehen, die heute noch hinter Donald Trump steht. Das unterscheidet sie von ihrer Mitbewerberin Elisabeth Warren, die gestern als Kandidatin vor die Öffentlichkeit getreten war.

Amy Klobuchar mangelt es landesweit noch an Bekanntheit.

In ihrem Heimatstaat sehr populär

Klobuchar stammt aus dem Mittleren Westen. Sie vertritt damit eine der Regionen, in denen sich viele von der etablierten Politik der Hauptstadt und der urbanen Kultur der Küstenstädte missachtet fühlen. In ihrem Heimatstaat ist sie sehr populär. Bei den Wahlen im November war sie mit Abstand für eine dritte Amtszeit in den Senat gewählt worden.

Im Rest des Landes fehlt es ihr aber noch an Bekanntheit. Für die nächsten Wochen hat sie Auftritte dort angekündigt, wo im kommenden Jahr der Vorwahlkampf beginnt.

Für ihre Kandidatenrede hat sie eine Autobahnbrücke über den Mississippi gewählt. Dort war vor knapp zwölf Jahren eine Brücke während der Rushhour zusammengebrochen - 13 Menschen kamen damals ums Leben. Klobuchar war als Senatsmitarbeiterin für den Wiederaufbau mitverantwortlich. Ihr wird zugeschrieben, dass Finanzierung und Bau schneller und besser liefen als üblich. Sie habe die politischen Kräfte dazu gebracht, zusammenzuarbeiten.

Arthur Landwehr, ARD Washington

