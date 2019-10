Mit einer Schweigeminute haben Freunde und Aktivisten am Tatort in Istanbul des ermordeten Journalisten Khashoggi gedacht. Um 13.14 Uhr wurde es still - zu der Zeit hatte er vor einem Jahr das saudische Konsulat betreten.

Ein Jahr nach der Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi sind nahe dem saudischen Konsulat in Istanbul Freunde des Regimekritikers, Aktivisten und Journalisten zu einer Gedenkfeier zusammengekommen. Ein saudisches Sonderkommando hatte Khashoggi in dem Gebäude am 2. Oktober 2018 abgefangen und getötet. Anschließend wurde seine Leiche zerstückelt. Bis heute wurde sie nicht gefunden.

Um 13.14 Uhr begann die Gedenkfeier mit einer Schweigeminute - die Zeit, zu der Khashoggi vor einem Jahr das Konsulat betreten hatte, um Papiere für seine Hochzeit abzuholen. "Heute vor einem Jahr stand ich hier und wartete, dass mein Mann das Konsulat verlässt", sagte Khashoggis Verlobte Hatice Cengiz. Er sei ihr "bester Freund und die Liebe meines Lebens gewesen".

Erster Jahrestag der Ermordung von Journalist Khashoggi

tagesschau 14:00 Uhr, 02.10.2019, Oliver Mayer-Rüth, ARD Istanbul





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-602379~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Auch Jeff Bezos unter den Teilnehmern

An der Gedenkfeier nahmen auch die jemenitische Friedensnobelpreisträgerin Tawakkol Karman und überraschend Amazon-Chef Jeff Bezos teil - der Besitzer der "Washington Post", für die Khashoggi schrieb. Ebenfalls dabei war die UN-Sonderberichterstatterin für außergerichtliche, standrechtliche oder willkürliche Hinrichtungen, Agnès Callamard. Im Juni hatte sie einen Bericht zu dem Mord vorgelegt und Saudi-Arabien darin vorgeworfen, Khashoggi vorsätzlich getötet zu haben. Außerdem erklärte sie, es gebe "glaubwürdige Beweise" für eine Verwicklung des mächtigen saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Dieser bestreitet jedoch jede Kenntnis von dem Plan zur Ermordung des Journalisten.

Appell an Journalisten

"Der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden", forderte Callamard nun bei der Gedenkfeier. "Niemand darf mit Mord davonkommen, egal, wer sie sind. ... Nicht einmal eine Macht, die so einflussreich ist wie Saudi-Arabien, sollte mit einem Mord davonkommen." An die Journalisten, die über den Mord berichteten, appellierte sie, nicht lockerzulassen: "Bitte gebt nicht auf."

In Saudi-Arabien läuft seit Januar ein Prozess gegen elf Verdächtige, den der Amnesty-Vertreter Andrew Gardner aber als "Schauprozess" und "Verhöhnung der Gerechtigkeit" kritisierte. Es sei ohnehin "bedeutungslos", da Saudi-Arabien zugleich die Repressionen gegen Journalisten und Menschenrechtsaktivisten weiter verschärfe, sagte er bei der Zeremonie.

Aktenzeichen Khashoggi ungelöst? Ein Jahr nach dem Mord im Konsulat

Karin Senz, ARD Istanbul

02.10.2019 09:06 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 02. Oktober 2019 um 14:00 Uhr.