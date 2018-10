Fall Khashoggi Ermittlerteam will Konsulat inspizieren

Zwei Wochen nach dem Verschwinden eines Journalisten wollen Vertreter der Türkei und Saudi-Arabiens das Konsulat in Ankara durchsuchen. US-Präsident Trump kündigt an, Außenminister Pompeo solle nach Riad reisen.

Im Fall des vermissten Journalisten Jamal Khashoggi wollen sich Experten zwei Wochen nach seinem Verschwinden auf Spurensuche begeben: Ein Team aus saudi-arabischen und türkischen Vertretern will gemeinsam das saudische Konsulat in Ankara inspizieren. "Es wird erwartet, dass eine Durchsuchung gegen Abend stattfinden wird", sagte ein türkischer Diplomat der Nachrichtenagentur AFP.

Um die Durchsuchung des Konsulats im Zuge der Ermittlungen hatte es ein tagelanges Tauziehen zwischen der Türkei und Saudi-Arabien gegeben. Demnach beharrte die türkische Polizei darauf, die Chemikalie Luminol einsetzen zu dürfen, mit der sich auch geringste Mengen von möglicherweise vergossenem Blut nachweisen lassen.

Erdogan telefoniert mit König Salman

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan telefonierte am Sonntag erstmals mit Saudi-Arabiens König Salman. In dem Gespräch sei es darum gegangen, "Licht in den Fall" zu bringen, hieß es daraufhin aus dem Präsidialamt.

Der regierungskritische saudische Journalist Khashoggi hatte am 2. Oktober das Konsulat in Ankara aufgesucht, um Formalitäten vor seiner bevorstehenden Hochzeit zu regeln. Seine Verlobte hatte die Behörden eingeschaltet, nachdem er das Konsulat nicht mehr verlassen hatte.

Türkische Ermittler gehen Berichten zufolge davon aus, dass Khashoggi getötet wurde. Saudi-Arabien bestreitet dies vehement, ist aber den Beweis schuldig geblieben, dass er das Konsulat unversehrt verließ. US-Zeitungen hatten vergangene Woche darüber berichtet, dass es möglicherweise Video- und Tonaufnahmen von einer Ermordung Khashoggis gebe.

Der saudische Journalist Jamal Kashoggi (Archivfoto von 2011) hatte Anfang Oktober das Konsulat in Ankara betreten, jedoch nicht wieder verlassen.

US-Außenminister Pompeo reist nach Riad

Längst sind auch die USA in den Fall involviert, weil Khashoggi aus Angst vor politischer Verfolgung in die USA geflüchtet war und dort unter anderem für die "Washington Post" schrieb. Die Regierung Trump hat Saudi-Arabien zu einem engen Verbündeten erklärt.

Präsident Donald Trump erklärte, er habe inzwischen mit dem saudischen König Salman telefoniert. Dieser habe "jedwede Kenntnis darüber, was passiert sein soll" bestritten. Trump sagte, es habe sich für ihn so angehört, also könnten "vielleicht schurkenhafte Killer" am Werk gewesen sein - "wer weiß?" König Salman habe ihm versichert, man arbeite eng mit den türkischen Behörden zusammen.

Trump schrieb auf Twitter, er werde Außenminister Mike Pompeo zu einem umgehenden Treffen mit König Salman entsenden. Der US-Chefdiplomat solle versuchen herauszufinden, was mit Khashoggi geschehen sei.

Auch ein im kanadischen Exil lebender Kritiker der saudischen Regierung erhebt Vorwürfe: Omar Abdulaziz sagte dem kanadischen Sender CBC, er sei sicher, seine Telefonate mit Khashoggi und anderen Aktivisten seien von Riad abgehört worden. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht einer Forschungseinrichtung der Universität Toronto kommt zu dem Ergebnis, dass die saudischen Behörden "sehr wahrscheinlich" Abdulaziz' Telefon infiltriert hätten.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 15. Oktober 2018 um 16:00 Uhr.