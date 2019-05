Teures Spektakel, großes Feuerwerk, viel Lob: In Katar ist das erste komplett neu gebaute Stadion für die Fußball-WM in drei Jahren eröffnet worden. Doch der Bau ist und bleibt heftig umstritten.

Von Daniel Hechler, ARD-Studio Kairo, zzt. in Katar

Ein monströser WM-Pokal in grellbunten Farben wächst in den nächtlichen Himmel von Doha. Dieses künstlerische Spektakel ist der Höhepunkt der Eröffnungsfeier im ersten komplett neuen WM-Stadion - gepaart mit Feuerwerk, orientalischen Klängen und Pop in ohrenbetäubender Lautstärke. Eine Show ganz nach dem Geschmack der Katari. Nicht alle 40.000 Plätze sind besetzt. Es ist ein bunter Mix aus Scheichs, verschleierten Frauen und Fußballfans aus aller Welt in Freizeitklamotten. Das Finale des Emircups ist zugleich die Premiere des Al Janoub Stadions.

Viele Zuschauer zeigen sich begeistert. "Es ist der Augenblick, sehr stolz zu sein", sagt Yussef Ajaba. "Wir sind bereit für die WM in drei Jahren." Sheif Fesel fasziniert die schwungvolle Architektur: "Von außen sieht es echt gut aus. Cooles Design."

Ein Stadion in Muschelform

Fünf Jahre sind vergangen vom Spatenstich bis zur Eröffnungsfeier am Hafen von al Wakr, etwa 20 Kilometer südlich von Doha. Die Kosten: knapp 600 Millionen Euro. Eine überschaubare Summe in einem Land, das so viel Gas exportiert wie kein anderes. Das Stadion soll eine Brücke schlagen von der Vergangenheit in die Zukunft. Vor 50 Jahren noch führten Perlfischer auf der Halbinsel ein karges Dasein, wo heute Luxuslimousinen an Glitzerfassaden vorbeirauschen.

Muschelform: Blick auf das Al-Wakrah Stadion kurz vor seiner Eröffnung.

Die britisch-irakische Architektin Zaha Hadid hatte bei ihrem Entwurf die traditionellen Segelschiffe am Golf vor Augen. Das Stadion besticht durch fließend-flatternde Formen. Das Dach in der Form von drei Muschelschalen lässt sich schließen, nicht zuletzt der Hitze wegen. Innen soll ein Kühlsystem den Rest erledigen. Sie bringt die Temperaturen auf erträgliche 26 Grad herunter.

Kritik an „moderner Sklaverei“

Nach der Weltmeisterschaft soll der Prestigebau auf nur noch 20.000 Plätze geschrumpft werden. Immer noch mehr als genug im Zwergstaat am Golf mit nicht einmal drei Millionen Einwohnern. Von sieben nagelneuen Stadien sollen vier wieder verkleinert werden, eines komplett verschwinden. Keine "Weißen Elefanten" mehr wie in so vielen anderen WM-Gastgeberländern der Vergangenheit. Das haben sich die Organisatoren der WM vorgenommen.

Arbeiter auf der Stadion-Baustelle in Katar.

So wie vieles andere auch - etwa die höchsten sozialen Standards am Golf. Da musste Katar in der vergangenen Jahren viel Kritik einstecken: Todesfälle, miese Unterkünfte und schlechte Zahlungsmoral machten weltweit Schlagzeilen und ramponierten das Image des Emirs gewaltig. Von "moderner Sklaverei" in einem der reichsten Länder der Welt war die Rede. 27.000 Arbeiter leisten auf den Baustellen Schwerstarbeit bei mehr als 40 Grad, bis zu zehn Stunden täglich, sechs Tage die Woche.

Katar versprach, Missstände auszuräumen, hat Reformen auf den Weg gebracht. Arbeiter müssten ihre Pässe nicht mehr abgeben, könnten leichter den Arbeitgeber wechseln, heißt es. Essen und medizinische Versorgung seien kostenlos.

Menschenrechtler kritisieren Vorgehen

In den Containerstädten am Stadion sind vier Betten pro Zimmer: Recht beengt geht es zu, aber alles wirkt sauber. Doch Fragen bleiben. Journalisten können sie handverlesenen Arbeitern stellen. Die Antworten sind einsilbig, Kritik üben sie nicht. Mohammed Jhangir aus Bangladesch sagt, dass er umgerechnet 340 Euro pro Monat verdient. Auf die Frage, ob das bei der Schwerstarbeit ein faires Gehalt sei, antwortet der 24-Jährige: "Ja." Sardar Ran aus Indien erzählt, dass er zehn Stunden pro Tag arbeite. Mit einer Stunde Mittagspause.

Unterkunft für Arbeiter auf der Stadion-Baustelle in Katar.

Menschenrechtsorganisationen halten die Reformen für zögerlich und lückenhaft. Hiba Zayadin von Human Rights Watch etwa kritisiert, dass viele Reformen nur angekündigt, aber nicht umgesetzt würden: "Noch immer leiden ausländische Arbeiter unter Ausbeutung", sagt sie. "Arbeiter können ihre Rechtre nur schwer einklagen und sich nicht zusammenschließen." Katar will die Missstände abstellen. Bis zur WM 2022 allerding bleibt nicht mehr allzu viel Zeit.