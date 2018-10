In fast ganz Italien herrscht Unwetteralarm: Sturm und Starkregen sorgen für Überflutungen, Erdrutsche und entwurzelte Bäume. Auch der Brenner war zeitweise blockiert.

Schwere Unwetter haben fast ganz Italien getroffen und das öffentliche Leben teilweise lahmgelegt. Schulen und Kindergärten blieben in vielen Regionen geschlossen, darunter Venetien mit Venedig, Ligurien mit Genua, ganz Rom und Teile der Toskana. In der Hauptstadt stürzten Bäume um, Antennen flogen von den Dächern, Straßen wurden gesperrt.

An der ligurischen Küste warnte der Zivilschutz vor einer Sturmflut mit meterhohen Wellen. In der Touristengegend Cinque Terre wurden die Menschen aufgefordert, Erdgeschosswohnungen zu verlassen.

Schwere Unwetter in Italien

In Südtirol rief der Zivilschutz die höchste Alarmstufe aus - mit einem Katastrophenfall ist dort jederzeit zu rechnen. Da der Boden aufgrund des anhaltenden Regens kaum noch aufnahmefähig sei, drohten weitere Erdrutsche, teilte die Feuerwehr mit. Auch die Flüsse schwellen weiter an.

Verkehr am Brenner rollt langsam wieder

Auch die Brenner-Autobahn war zeitweise gesperrt. Mittlerweile ist die Strecke zwischen Sterzing und Brenner in beiden Richtungen wieder befahrbar. Dort drohte eine Stromleitung auf die Straße zu stürzen. Bereits gestern war die Autobahn nach einem Murenabgang zeitweise blockiert, mehrere Autos steckten in den Erdmassen fest, es gab mehrere Verletzte. Auch der Bahnverkehr war zeitweise unterbrochen.

Das Unwetter hat Auswirkungen auch im Süden des Landes, dort blieben zahlreiche Schiffe im Hafen. Zwischen Neapel und der Insel Ischia wurde der Verkehr eingestellt. In Apulien wurden Olivenbäume entwurzelt. In Alghero auf Sardinien sprachen Medien von Hagelkörnern so groß wie Tischtennisbälle.

In Rom wurden zahlreiche Bäume entwurzelt.

Warnungen auch in Kroatien

Nicht nur Italien, auch Kroatien ist betroffen. Die Autobahnen rund um die nördliche Hafenstadt Rijeka wurden nach Medienberichten wegen Starkregens vorerst für den Verkehr gesperrt. Wegen Sturms mit Orkanböen fielen zwischen Dubrovnik und Rijeka zahlreiche Fährverbindungen vom Festland zu den Inseln aus. Der staatliche Wetterdienst erließ am Montagmorgen für die gesamte kroatische Küstenregion höchste Warnstufe.

Warnungen gab es auch aus der Schweiz: Wegen starken Schneefalls waren mehrere Alpenpässe gesperrt. Darunter ist auch der Gotthardpass, der letztmals vor zehn Jahren bereits Ende Oktober nicht mehr passierbar war.

Fünf Tote am Sonntag

Bei den Unwettern am Sonntag waren mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen: Vier Menschen starben in der südlichen Region Kalabrien. Die Männer seien in der Nähe der Stadt Crotone in einem Erdrutsch ums Leben gekommen, als sie ein Rohr reparieren wollten, das wegen des Unwetters kaputtgegangen war, berichteten italienische Nachrichtenagenturen. Einen weiteren Toten fand die Feuerwehr im Hafen von Catanzaro.

