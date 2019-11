Nahost-Konflikt Tote und Verletzte durch Israels Luftangriffe

Bei israelischen Luftangriffen im Gazatreifen sind mehrere Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Zivilisten. Auch auf israelischer Seite schlagen weiterhin Raketen ein. Die UN versuchen, zu vermitteln.

Bei der heftigsten Auseinandersetzung zwischen Israelis und Palästinensern seit Monaten ist derzeit kein Ende in Sicht. Israelische Kampfflugzeuge intensivierten ihre Angriffe auf die militante Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad im Gazastreifen, die Extremisten beschossen Israel mit Dutzenden Raketen. Bis zum Abend wurden laut Armee 360 Raketen auf Israel abgefeuert.

Nach palästinensischen Angaben kamen in der Nacht weitere fünf Menschen im Gazastreifen ums Leben. Die Zahl der Toten durch die israelischen Luftangriffe erhöhte sich damit auf 32 Palästinenser. Darunter sollen mindestens 16 militante Extremisten sein. Mindestens fünf Zivilisten, darunter eine Frau und Jungen im Alter von 17, 16 und 7 Jahren, seien ebenfalls unter den Toten. Die Identität der übrigen Opfer war zunächst nicht bekannt. Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens berichtete von Dutzenden verletzten Palästinensern.

UN versucht Waffenstillstand auszuhandeln

Der UN-Beauftragte für den Nahen Osten, Nikolaj Mladenow, reiste nach Kairo, um mit ägyptischen Vermittlern auf einen Waffenstillstand hinzuarbeiten. Eine Delegation des Islamischen Dschihads werde "sehr bald" erwartet, verlautete aus dem ägyptischen Geheimdienst. Mladenow sagte: "Ich bin sehr besorgt über die anhaltende und ernste Eskalation zwischen dem palästinensischen Islamischen Dschihad und Israel." Er sagte: "Die UN arbeiten daran, die Lage dringend zu deeskalieren."

Die Gewalt war am Dienstag ausgebrochen, nachdem Israel einen Befehlshaber des Islamischen Dschihads, Bahaa Abu al-Atta, und dessen Frau bei einem gezielten Luftangriff getötet hatte. Al-Atta soll Drahtzieher der jüngsten Raketenangriffe auf Israel gewesen sein. Kurz danach wurde das Haus eines weiteren Befehlshabers der Gruppe in Damaskus mit Raketen beschossen, wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana meldete. Es habe zwar Tote gegeben, der Kommandeur habe aber überlebt. In Israel schlugen bis Tel Aviv Geschosse ein. Drei Personen wurden durch Splitter verletzt, wie Gesundheitsbedienstete berichteten. Große Teile des öffentlichen Lebens kamen zum Stillstand.