Nach dem Abschuss einer US-Drohne durch den Iran diskutieren Experten, wie es zu dem Vorfall kommen konnte - und wie die USA darauf reagieren sollen. Die Angst vor einer weiteren Eskalation wächst.

Von Torsten Teichmann, ARD-Studio Washington

"Macht Euch keine Sorgen", sagte US-Präsident Donald Trump, zugeschaltet per Telefon in seiner Lieblings-Talkshow "Hannity" im US-Sender Fox News. Alles sei unter Kontrolle.

"Der Iran ist ein anderer Staat als zur Zeit meiner Amtseinführung. Damals sah es so aus, als gebe es kein Halten. Jetzt haben sie Probleme. Wir werden sehen, was passiert. Ich sag mal, an Eurer Stelle würde ich mir keine Sorgen machen."