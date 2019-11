Nach gewaltsamen Protesten mit vielen Toten zieht Iraks Präsident Abdel Mahdi Konsequenzen: Er kündigte seinen Rücktritt an. Zuvor hatte die oberste Justizbehörde des Landes "dringende Untersuchungen" eingeleitet.

Nach den wochenlangen Protesten gegen die Regierung im Irak hat Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi seinen Rücktritt angekündigt. Damit wolle er verhindern, dass das Land in weitere Gewalt und Chaos abgleite, teilte Abdel Mahdi mit. Unter den Demonstranten auf dem Tahrir-Platz in Bagdad brach Jubel aus. Das irakische Parlament muss nun über das Rücktrittsgesuch des Regierungschefs abstimmen.

Die Erklärung kam kurz nach der Aufforderung des höchsten schiitischen Geistlichen des Iraks an das Parlament, der Regierung die Unterstützung zu entziehen. In seiner Predigt zum Freitagsgebet sagte Großajatollah Ali al-Sistani, das Parlament, das Abdel Mahdis Regierung bestätigt habe, sei "eingeladen, seine Wahl in dieser Hinsicht zu überdenken".

Der schiitische Politiker war erst vor etwas mehr als einem Jahr nach monatelangem Ringen der stärksten Parteien ins Amt gewählt worden.

Rauch steigt von einem Gelände in Nasiriyya auf, das angeblich von Demonstranten gestürmt wurde.

Viele Tote und Verletzte

Der Irak hatte zuvor einen der blutigsten Tage seit Ausbruch der Proteste gegen die Regierung Anfang Oktober erlebt: Augenzeugen zufolge wurden bei schweren Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten innerhalb von 24 Stunden mehr als 40 regierungskritische Demonstranten getötet. Mehr als 200 weitere Demonstranten wurden verletzt.

In der südirakischen Stadt Nasiriyya seien bis zu 28 Menschen getötet worden, als Sicherheitskräfte mit Schusswaffen und Tränengas gegen Demonstranten vorgegangen seien, berichteten Augenzeugen.

In der Stadt Naschaf starben bis zu 16 Menschen. Dort hatten Demonstranten trotz einer Ausgangssperre das iranische Konsulat angegriffen und in Brand gesetzt. Bei den allermeisten Todesopfern handelt es sich um Demonstranten. Auch in der Hauptstadt Bagdad starben mehrere Demonstranten.

Richter sollen Vorkommnisse untersuchen

Der hohe Justizrat, die oberste Justizbehörde des Landes, ordnete inzwischen die Bildung einer Kommission aus drei Richtern an. Sie sollten eine "dringende Untersuchung" zum Tod der Demonstranten in Nasiriyya einleiten, meldete die staatliche Nachrichtenagentur INA. Menschenrechtsorganisation werfen den irakischen Streitkräften einen unverhältnismäßigen Einsatz von Gewalt gegen die Protest vor.

Die Regierung verschärfte die Sicherheitsmaßnahmen: In Bagdad und den Provinzen im Süden des Landes waren zusätzliche Sicherheitskräfte im Einsatz, wie Augenzeugen berichteten.

Trauerzug in Nasiriyya: In der südirakischen Stadt wurden mehrere regierungskritische Demonstranten getötet.

Größte Proteste nach Sturz von Saddam Hussein

Die seit Anfang Oktober andauernden Demonstrationen in Bagdad und dem Süden des Landes sind die größten Proteste seit dem Sturz von Machthaber Saddam Hussein durch die USA 2003. Nach Zählung der Nachrichtenagentur AFP wurden bei den Protesten bereits knapp 400 Menschen getötet und rund 15.000 weitere verletzt. Die Behörden veröffentlichen bereits seit Wochen keine aktuellen Opferzahlen mehr.

Die Demonstranten fordern eine neue Regierung unter Ausschluss der etablierten Parteien, die sie pauschal für Korruption, Klientelismus und staatliche Misswirtschaft verantwortlich machen. Auch zwei Monate nach Beginn der Proteste haben Parlament und Regierung keine politischen Reformen auf den Weg gebracht.

Lage im Irak: Die Gewalt eskaliert

Carsten Kühntopp, ARD Kairo

