Hongkong Tausende protestieren gegen Regierung

Trotz scharfer Warnungen aus Peking protestieren in Hongkong wieder Tausende Menschen gegen die Regierung. Mit einer Kundgebung von Lehrern begannen die friedlichen Proteste. Andere demonstrierten für China.

Den Auftakt eines weiteren Wochenendes mit Demonstrationen gegen die Regierung hat mit einem Marsch Tausender Lehrer und Lehrerinnen zum Sitz der umstrittenen Regierungschefin Carrie Lam begonnen. Dort riefen sie "Hongkongs Polizei kennt das Gesetz und verstößt gegen das Gesetz". Die Demonstration war von den Behörden genehmigt und verlief friedlich. Die Organisatoren sprachen von 22.000 Teilnehmern, die Polizei von 8300.

Auch Unterstützer der Hongkonger Regierung demonstrierten. Sie nennen sich "Beschützer Hongkongs" und schwenkten bei ihrer Kundgebung chinesische Fahnen.

Neue Proteste in Hongkong

Bereits am Freitagabend hatten sich Tausende, vor allem junge Leute, in und um den Charter-Park im Hongkonger Stadtteil Central versammelt, um gegen die Hongkonger Regierung zu demonstrieren. Etliche baten auf Transparenten die USA und Großbritannien um Unterstützung. Hongkong war bis 1997 britische Kolonie.

Hundertausende erwartet

Zigtausende Demonstranten werden zu weiteren geplanten Kundgebungen erwartet. Die Pro-Demokratie-Aktivisten der Civil Human Rights Front haben für Sonntag zu einem großen Marsch aufgerufen. Allerdings haben die Behörden nur eine Kundgebung in einem Park erlaubt. Die Organisatoren erwarten Hunderttausende Teilnehmer und befürchten, dass der Platz dort nicht reicht und es allein deshalb zu Konfrontationen mit der Polizei kommen werde.

Es ist bereits das elfte Wochenende in Folge, an dem die Menschen in Hongkong auf die Straße gehen. Regelmäßig kam es am Rande von Demos zu Zusammenstößen zwischen Protestierenden und Polizisten.

Proteste gegen Vorgehen der Polizei

Die Demonstranten werfen der Hongkonger Polizei vor, teilweise zu hart gegen Aktivisten vorzugehen. Sie fordern Aufklärung. Ursprünglich war der Protest gegen ein geplantes Auslieferungsabkommen gerichtet. Das Gesetz, dass inzwischen gestoppt ist, sollte es ermöglichen, Verdächtige nach Festlandchina auszuliefern. Dort gibt es - anders als in Hongkong - keine Rechtstaatlichkeit.

Der Hongkonger Regierung werfen deren Kritiker eine zu große Nähe zur kommunistischen Führung in Peking vor. Die frühere britische Kronkolonie Hongkong ist seit 1997 eine chinesische Sonderverwaltungszone, in der die Einwohner größere persönliche Freiheiten genießen als in der Volksrepublik. Da China scharfe Warnungen ausgesprochen und Truppen and der Grenze zu Hongkong zusammengezogen hat, wächst die Sorge vor einer militärischen Intervention Chinas.

Mit Informationen von Benjamin Eyssel, ARD-Studio Peking