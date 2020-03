Letzter öffentlicher Auftritt Goodbye Harry und Meghan

Ein letztes Mal "Senior-Royals", bevor es ins Private geht: Harry und Meghan haben ihren letzten öffentlichen Auftritt hinter sich. Nun beginnt für sie ein neues Leben mit vielen Herausforderungen.

Von Imke Köhler, ARD-Studio London

Schmetternde Fanfaren, eine durchdringende Orgel und "God Save the Queen": So klang es gestern in der Westminster Abbey als die Königsfamilie am Gottesdienst zur Feier des Commonwealth-Tags teilnahm. Es war der letzte Auftritt von Harry und Meghan als "Senior Royals".

Damit es nicht zu sehr nach einem Bruch in der Familie aussieht war sogar noch das Protokoll geändert worden. So zogen William und Kate nicht mit der Queen und Prinz Charles und Camilla in die Kirche ein, sondern kamen schon vorher - denn sonst hätten Harry und Meghan erst einmal alleine in den vordersten Stuhlreihen gesessen, und das hätte kein gutes Bild abgegeben. Bei dieser Messe sollte die Königsfamilie noch einmal geschlossen auftreten.

Lächeln, immer wieder lächeln

Harry und Meghan hatten in den letzten Tagen mehrere Termine absolviert und dabei ihr ganzes Potenzial ausgeschöpft - lächelnd und strahlend schön. Am Freitag war Meghan in einer Schule zu Gast, um vor dem Weltfrauentag über die Rolle von Frauen zu sprechen.

Damit Harry und Meghan nicht alleine in den vordersten Reihen sitzen, wurde das royale Protokoll geändert.

Dabei überrascht Meghan die Schüler: Es solle doch bitte einer der Jungen nach vorne kommen und sagen, warum der Weltfrauentag bedeutend sei. Einer traut sich, und Meghan nimmt ihn zum Schluss anerkennend in die Arme. Der Saal tobt. Ein Moment, in dem Meghan die Herzen zufliegen.

Nicht mehr "Prinz"

Am Samstagabend, beim "Mountbatten Festival of Music" in der Royal Albert Hall, wurden Harry und Meghan mit Standing Ovations begrüßt. Eine rührende und zugleich zweideutige Szene, denn es ist genau das Leben in der Öffentlichkeit, das die beiden nicht mehr wollen. Die neue Zeit hatte Harry bereits bei einem offiziellen Termin Ende Februar in Edinburgh eingeläutet, als er der Veranstalterin sagte, dass er nur mit "Harry" und nicht mit "Prinz Harry" begrüßt werden möchte.

Nun beginnt es tatsächlich, das neue Leben - mit vielen Herausforderungen. Kanada wird nach dem 31. März nicht mehr für die Sicherheit des Paares und ihres Sohnes Archie sorgen. Auch dürfen Harry und Meghan dann nicht mehr den Titel "Sussex Royal" verwenden, den sie als Marke angemeldet hatten. Das sollte ihr Geschäftsmodell sein, um künftig Geld zu verdienen. Nun müssen sie neue Ideen entwickeln.

Tür für Rückkehr immer offen

Der Königshausexperte Robert Jobson meint: "Es gibt viele Gerüchte, was Meghan tun wird, und keiner weiß, was stimmt." Aber sie sei eine professionelle Schauspielerin, und es gebe keinen Grund, warum sie in Zukunft nicht wieder Filme machen sollte. "Ich bin sicher, dass sie interessiert wäre, wenn die Rolle und das Geld stimmen würden. Aber Harry und Meghan werden sich auch auf ihre Stiftung konzentrieren und sich für wohltätige Zwecke einsetzen."

In einem Jahr soll Bilanz gezogen werden, dann will das Königshaus prüfen, ob und inwiefern Harry und Meghan es geschafft haben, sich ein selbst finanziertes Leben aufzubauen. Falls das nicht klappen sollte, stehe die Tür für eine Rückkehr immer offen, versichert der Palast. Für den Moment aber heißt es: Goodbye Harry und Meghan.

Nach dem letzten Auftritt von Harry und Meghan als Senior Royals

Imke Köhler, ARD London

