Mexiko Neuer Flüchtlingstreck Richtung USA

Sie haben nur das, was sie tragen können und oft keine gültigen Papiere - und wollen in die USA, notfalls 2000 Kilometer zu Fuß. Den 7000 Flüchtlingen in Mexiko wollen sich nun weitere 2500 anschließen.

Von Anne-Katrin Mellmann, ARD-Studio Mexiko-Stadt

Einwohner von Mapastepec verteilen heiße Hühnersuppe an die Flüchtlinge aus Honduras: In jedem mexikanischen Ort, in dem sie Halt machen, ist die Hilfsbereitschaft groß, verschenken Einwohner Kleidung und Schuhe, behandeln Ärzte wunde Füße.

Freddy Zuñega läuft in Flip Flops, seit er sich vor 13 Tagen in seiner honduranischen Heimatstadt San Pedro Sula den Flüchtlingen angeschlossen hat. Für feste Schuhe habe er so schnell kein Geld auftreiben können.

An vielen mexikanischen Orten, durch die sie laufen, bekommen die Flüchtlinge aus Honduras, El Salvador und Guatemala Hilfe.

Er wollte die Karawane nicht verpassen, denn "in der Gruppe sind wir geschützt. Außerdem hilft man uns, die Menschen geben uns Essen und Wasser", erklärt er. "Es ist sicherer, weil uns die mexikanische Migrationspolizei nicht festnimmt und weil uns die Kriminellen in Ruhe lassen." Der 21-jährige will es unbedingt bis in die USA schaffen. Jede Arbeit würde er dort annehmen.

Das Ziel des langen Marschs: die USA

Wer es am Wochenende über die mexikanisch-guatemaltekische Grenze geschafft und die etwa 140 Kilometer Fußmarsch bis hierher durchgehalten hat, will weiter in die USA. Etwa 1700 Flüchtlinge haben nach Behördenangaben in den Tagen seit dem Grenzübertritt dieser Gruppe Asyl in Mexiko beantragt.

Flucht vor der Armut

Für Lidia Mendoza kommt das nicht in Frage: Sie geht mit ihrer Nichte und deren Baby die restlichen 2000 Kilometer zu Fuß weiter, wenn es sein muss. Auch wenn US-Präsident Trump sie und ihre Mitstreiter als Kriminelle diffamiert, gibt sie die Hoffnung nicht auf: "Wir hoffen, dass uns die Regierung der USA irgendeine Arbeit gibt, damit wir etwas Geld zu unseren Familien schicken können, die in Honduras geblieben sind. Ich vertraue Gott", sagt Mendoza. "Es heißt, der US-Präsident sei ein schlechter Mensch, aber Gott berührt Herzen und vielleicht auch seines, damit er uns allen eine Arbeit gibt. Es muss sein Herz berühren, all die Kinder hier zu sehen, die die Hitze aushalten und tapfer weiterlaufen. Wir machen weiter, mit dem Glauben an Gott."

Die 40-Jährige hat in Honduras in einem Billiglohnbetrieb geschuftet, bis der geschlossen wurde, um in ein Land zu ziehen, in dem die Löhne noch niedriger sind. Danach fand sie keine Arbeit mehr. So wie sie fliehen die Menschen vor der Armut, aber auch vor der Unsicherheit, die in den Vierteln der Armen herrscht. Die werden von kriminellen Banden regiert.

Es könnten noch mehr werden

Mit dem Megafon gibt einer der Anführer der Gruppe Informationen zur Übernachtung auf dem zentralen Platz von Mapastepec, zugleich ist er Fundbüro und Suchdienst. Modernen Nachrichtenaustausch gibt es unter den Flüchtlingen nicht - niemand hat ein Smartphone. So wissen sie auch nichts von US-Vizepräsident Mike Pence, der gerade Venezuelas Regierung bezichtigt hat, die Karawane zu finanzieren.

Sie sind froh über die Hilfe der Mexikaner und der Nichtregierungsorganisationen, die sie begleiten. Schon bald könnten sie deutlich mehr werden: Aus Guatemala wird eine neue Gruppe von Honduranern gemeldet, die die Landsleute in Mexiko einholen wolle.

Flüchtlinge in Mexiko - Neue Karawane auf dem Weg

Anne-Katrin Mellmann, ARD Mexiko City

