Flüchtlingsmarsch in Mexiko Der Migrantentreck gibt nicht auf

Die Flüchtlinge aus Mittelamerika ziehen weiter Richtung USA. Noch ist unklar, ob Mexikos Behörden sie daran hindern werden. Wenn nicht, droht US-Präsident Trump mit Grenzschließung.

Von Anne-Katrin Mellmann, ARD-Studio Mexiko

Schon kurz vor dem Morgengrauen setzen sich mehr als 5000 Menschen in Süd-Mexiko an der Grenze zu Guatemala in Bewegung. Die Zeit drängt, weil es später unerträglich heiß wird. Die nächste Station - der zentrale Park der Stadt Tapachula - ist mehr als 30 Kilometer entfernt.

Am Freitag hatten mexikanische Sicherheitskräfte die Flüchtlinge aus Mittelamerika zunächst gestoppt, als sie versuchten, den offiziellen Grenzposten gewaltsam zu überwinden. Daraufhin schwammen viele über den Grenzfluss Suchiate oder ließen sich in Booten aus Lkw-Reifen auf die mexikanische Seite bringen.

Dieses Fähr-Geschäft läuft hier seit Jahrzehnten tagtäglich so ab: Oben der offizielle Grenzposten, unten, auf dem Fluss unter den Augen der Beamten, die hoch frequentierte grüne Grenze zwischen Mittel- und Nordamerika.

tagesschau 20:00 Uhr, 21.10.2018, Xenia Böttcher, ARD Mexiko City







Kein Vertrauen in die Politik

Nach den dramatischen Szenen am Freitag oben auf der Brücke sind einige Migranten aus Verzweiflung umgekehrt, haben das Angebot des honduranischen Präsidenten Juan Orlando Hernández angenommen, der Busse geschickt hatte. Zudem versprach er Rückkehrern Geschenke. "Ich versichere Ihnen, dass sie eine eigens eingerichtete Arbeitsgruppe empfangen wird. Außerdem gibt es für jeden ein Paket mit Angeboten, Möglichkeiten, je nachdem, was jeder braucht, um seine Lebenssituation zu verbessern", so der Präsident.

Aber die Honduraner wollen weiter in Richtung USA. Politikern wie Hernández glauben sie nicht mehr. Eine 65-Jährige, die acht Tage Fußmarsch hinter sich hat, bringt es so auf den Punkt: "Die USA haben diesem Präsidenten Millionen geschickt, damit er den Armen hilft. Aber, wo ist das Geld geblieben? Er und die anderen Reichen schlagen sich die Bäuche voll und wir hungern. Nur wenn sie unsere Wählerstimme haben wollen, dann geben sie uns Geld", klagt sie.

Mit Flößen überqueren einige Honduraner die Grenze nach Mexiko.

Trump droht

Zwei Drittel der Honduraner leben in Armut, das Einkommen ist extrem ungleich verteilt - so wie in den Nachbarländern El Salvador und Guatemala, aus denen sich viele Menschen der Karawane angeschlossen haben.

Die massive Auswanderung aus diesen Ländern ist schon viele Jahre alt. Die Zahl der Flüchtlinge ist nicht wesentlich gestiegen. Gestiegen ist die Zahl der Abschiebungen: Mexiko hat zwischen 2015 und 2018 mehr als 436.000 Migranten aus Mittelamerika abgeschoben und damit 140.000 mehr als die USA im selben Zeitraum.

Neu ist auch, dass sich die Menschen immer wieder in größeren Gruppen zusammenschließen. Im Transitland Mexiko bietet das Schutz: Vor Kriminellen und vor korrupten Migrationsbeamten und Polizisten. In der Karawane werden die Flüchtlinge wieder sichtbar, zur Kenntnis genommen. Und sie hat politische Sprengkraft: US-Präsident Trump droht Mexiko mit der Schließung der gemeinsamen Grenze, sollten die Flüchtlinge es so weit schaffen. Allerdings müssen sie bis dorthin noch fast 2000 Kilometer marschieren.

Anne-Katrin Mellmann, ARD Mexiko City

Anne-Katrin Mellmann, ARD Mexiko City

21.10.2018 00:33 Uhr