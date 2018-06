US-Präsident Trump hat den G7-Gipfel frühzeitig verlassen. Während die anderen noch über Klimapolitik berieten, hielt Trump bereits seine Abschlusspressekonferenz. Dennoch sagte er, das Treffen sei "ungeheuer erfolgreich" gewesen.

Deutlich vor dem offiziellen Ende hat US-Präsident Donald Trump den G7-Gipfel in Kanada verlassen. Während die anderen sechs Staats- und Regierungschefs noch über Klimaschutz berieten, hielt Trump bereits seine Abschlusskonferenz.

Trumps frühere Abreise war zwar erwartet worden, wird aber allgemein als Zeichen der Missachtung der G7 gewertet. Dennoch sprach er von einem "ungeheuer erfolgreichen" Treffen. Man habe die gleichen Werte und stehe gemeinsam für sie ein.

Trump warnt vor Vergeltungsmaßnahmen für Zölle

Als wichtigstes Thema bezeichnete Trump den Handel. Er habe mit den anderen Teilnehmern über seine Handelspolitik gesprochen und die Abschaffung von Zöllen, Handelsschranken oder Subventionen gefordert. "So sollte es sein", sagte Trump. Zugleich warnte er vor Vergeltungsmaßnahmen gegen die von ihm verhängten neuen Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte: "Wenn sie Vergeltung üben, machen sie einen Fehler."

Mit Blick auf das Nordamerikanische Freihandelsabkommen mit Kanada und Mexiko (Nafta), sagte er, die USA seien einer Einigung nahe. Entweder gebe es ein besseres Nafta oder zwei separate Abkommen mit Kanada und Mexiko.

Trump beklagte erneut, seinem Land sei in der Vergangenheit böse mitgespielt worden. Doch seien dafür nicht die anderen Staaten verantwortlich. Die Fehler hätten Führungsfiguren in seinem eigenen Land begangen.

Erneut setzte sich Trump für eine Rückkehr Russlands zu den G7 ein. Ein solcher Schritt wäre "ein Gewinn", sagte Trump. Russland wurde 2014 wegen dessen Annexion der Krim und der Unterstützung prorussischer Separatisten im Osten der Ukraine aus der Gruppe ausgeschlossen.

Die anderen Teilnehmer des G7-Treffens sprachen noch über Klimapolitik und über eine mögliche Abschlusserklärung.

Zuversichtlich für Treffen mit Kim

Trump brach nach Singapur auf, wo er am Dienstag Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen will. Es handele sich um eine "einmalige Gelegenheit" für eine Annäherung mit dem jahrzehntelang isolierten Nordkorea, sagte Trump. Das erste Treffen eines US-Präsidenten mit einem Staatschef Nordkoreas sei "im wahrsten Sinne des Wortes Neuland, aber ich bin wirklich zuversichtlich", erklärte der US-Präsident. Er habe das Gefühl, dass Kim "wirklich etwas Großartiges für sein Volk tun will".

Er gehe davon aus, dass er bei der Zusammenkunft in Singapur schon binnen "einer Minute" wissen werde, ob Kim es ernst meine und zu einer Einigung bereit sei. Bei der Vorbereitung des Gipfeltreffens habe Nordkorea "sehr gut" mit den USA zusammengearbeitet.