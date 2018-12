"Gelbwesten"-Proteste Erneut Krawalle in Paris

In Paris ist es den vierten Samstag in Folge zu gewaltsamen Protesten gegen die Politik des Präsidenten gekommen. Es kam aber nicht so schlimm wie befürchtet.

Von Martin Bohne, ARD-Studio Paris

Und wieder brennen Autos in der Pariser Innenstadt. Dunkle Rauchschwaden stehen über den Straßen, wieder errichten gewaltbereite Demonstranten Barrikaden, auf den Champs-Élysées versuchte eine Gruppe von Randalierern die Absperrungen eines Nobelkaufhauses in Brand zu setzen.

Dennoch ist es der Polizei gelungen, die Situation einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Von den extremen Gewaltszenen vom Schwarzen Samstag vor einer Woche ist man weit entfernt. Am Abend erklärte Innenminister Christophe Castaner, die Lage sei nun unter Kontrolle.

Erneut Zusammenstöße zwischen "Gelbwesten" und Polizei in Frankreich

tagesschau 20:00 Uhr, 08.12.2018, Mathias Werth. ARD Paris





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-480757~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Mit der Absicht gekommen, Gewalt anzuwenden"

Die Polizei hat ihre Taktik geändert. 8000 Beamte sind in Paris im Einsatz, fast doppelt so viel wie vergangene Woche. Und sie gehen viel entschlossener vor, sagt der für Sicherheit zuständige Staatssekretär Laurent Nunez im französischen Fernsehen:

"Wir führen vorbeugende Kontrollen durch, auf den Einfallstraßen nach Paris, den Bahnhöfen und rund um die Demonstrationen, wir durchsuchen die Taschen und Rücksäcke. Und tatsächlich haben wir viele herausgefischt, die mit der Absicht gekommen sind, Gewalt anzuwenden - mit Masken, Helmen, Eisenkugeln oder Hämmern ausgestattet."

Während die einen "Gelbwesten" friedlich demonstrierten... ... warfen andere Steine und versuchten, Geschäfte zu stürmen.

"Gelbwesten" stellen sich Randalierern in den Weg

Viele Hundert mutmaßliche Gewaltbereite sind bereits in Polizeigewahrsam genommen worden, deutlich mehr als vergangene Woche. Und die Polizei greift viel schneller ein. Wo immer sich eine Schlägerhorde Barrikaden errichtet und Autos anzündet, rückt sie mit gepanzerten Fahrzeugen und Wasserwerfen an. Und die Feuerwehr ist zur Stelle, um die Brände sofort zu löschen.

Und noch etwas ist anders als vor einer Woche. Etliche "Gelbwesten" versuchen, sich den Randalierern in den Weg zu stellen. Auch Florian will in friedlicher Absicht demonstrieren: "Ich bin auch hier, um anderen eher gewaltbereiten Gelbwesten ins Gewissen zu reden, ihnen zu sagen, Gewalt ist nicht die Lösung, die könnte die Glaubwürdigkeit unserer Bewegung herabwürdigen und das ist nicht der richtige Weg."

Nicht der richtige Weg, um die Forderungen der Gelbwesten voranzubringen. Ein Referendum auf Initative des Volkes wäre ein guter Weg, sagt er. "So bekommt das Volk mehr direkte Einflussmöglichkeiten, kann Gesetze ablehnen oder eine Abgeordneten zum Rücktritt zwingen. Dafür war es mir wichtig, heute herzukommen."

"Wir werden zu Weihnachten wieder da sein"

Christophe will noch mehr: "Ich bin gekommen, um die Auflösung der Nationalversammlung und den Rücktritt der Regierung zu fordern." Und wenn es sein muss, wird Christophe auch die nächsten Samstage wieder demonstrieren: "Wir werden zu Weihnachten wieder da sein, zu Neujahr, die ganze Zeit. Bis er nachgibt, wir werden nicht loslassen."

Mit "er" ist Präsident Emmanuel Macron gemeint. Dem geben die Demonstranten die Schuld für die schlechten Lebensverhältnisse, gegen die die "Gelbwesten" nun aufstehen.

Proteste in Paris

Martin Bohne, ARD Brüssel

08.12.2018 21:05 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 08. Dezember 2018 um 15:00 Uhr.