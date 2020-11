US-Präsident Trump wird nach Angaben eines ranghohen Regierungsvertreters an dem virtuellen G20-Gipfel teilnehmen. Im Mittelpunkt der Beratungen stehen die Corona-Pandemie und der Klimawandel.

US-Präsident Donald Trump nimmt nach Angaben aus Washington am virtuellen G20-Gipfel teil. Trump werde sich an den Beratungen der führenden Industrie- und Schwellenländer unter Vorsitz von Saudi-Arabien beteiligen, sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter in Washington.

Bei dem als Videokonferenz abgehaltenen G20-Gipfel, an dem auch Bundeskanzlerin Angela Merkel teilnimmt, ist das erste Thema die weltweite Corona-Pandemie. Neben den sieben führenden Industrienationen und 13 Schwellenländern nehmen auch von der Pandemie betroffene Staaten wie Spanien, Singapur und die Schweiz sowie Vertreter der UN, der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) teil.

Kampf gegen die Klimakrise

Am zweiten Tag des Gipfeltreffens unter Vorsitz des saudiarabischen Königs Mohammed bin Salman soll es unter anderem um den gemeinsamen Kampf gegen die Klimakrise gehen.

Auch ein weiterer Schuldenerlass für die ärmsten Länder der Welt infolge der Corona-Krise steht auf der Tagesordnung.

Kritik an Trumps Pandemie-Management

Kritiker werfen Trump vor, die Corona-Pandemie immer wieder verharmlost und keine angemessenen Maßnahmen ergriffen zu haben. Er wies der WHO eine Mitschuld an der Ausbreitung des Coronavirus zu und leitete den Austritt seines Landes aus der UN-Organisation ein. In den USA sind bereits mehr als 253.000 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektionen gestorben, mehr als in jedem anderen Land der Welt. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle ist mit bislang mehr als 11,8 Millionen ebenfalls die höchste weltweit.

Dem internationalen Kampf gegen die Erderwärmung verweigert sich Trump zudem. Auf seinen Beschluss stiegen die USA aus dem Pariser Klimaabkommen aus.

Trump erkennt seine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl am 3. November weiterhin nicht an und erschwert so die für den 20. Januar vorgesehene Amtsübernahme durch den Demokraten Joe Biden.