Präsidentenwahl in Frankreich Sozialisten küren Hidalgo zur Kandidatin Stand: 23.10.2021 20:09 Uhr

Nun ist es offiziell: Die Pariser Bürgermeisterin Hidalgo wird bei der Präsidentenwahl 2022 als Kandidatin der französischen Sozialisten antreten. Die Entscheidung zugunsten der 62-Jährigen fiel beim Parteikongress in Lille.

Frankreichs Sozialisten haben die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo nun auch offiziell als Kandidatin für die Präsidentschaftswahl im kommenden April ins Rennen geschickt. Die 62-Jährige wurde auf einem Parteikongress in Lille zur Kandidatin gewählt. Vor gut einer Woche hatte sie sich in einer Abstimmung mit etwa drei Vierteln der Stimmen parteiintern durchgesetzt.

Hidalgo ist seit 2014 Bürgermeisterin der französischen Hauptstadt. Sie wurde in eine spanische Arbeiterfamilie geboren. Als Themen ihrer Präsidentschaft nannte sie vor Hunderten Anhängern etwa soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz. Sie wolle sich für diejenigen einsetzen, die unter dem Radar seien, Gewerkschaften stärken, Mieten teils deckeln und eine allgemeine Arbeitslosenversicherung schaffen.

Umfragen sehen Macron vorn

In aktuellen Umfragen kommt Hidalgo auf 4 bis 5,5 Prozent Zustimmung und damit deutlich weniger als noch vor einigen Wochen. Als Hidalgo vor gut einem Monat ihren Willen zur Kandidatur bekannt gegeben hatte, sahen die Umfragen sie bei etwa acht Prozent.

An deutlich mehr Zuspruch kann sich indes der rechtspopulistische Publizist Éric Zemmour erfreuen. Erklärter Kandidat ist er zwar nicht, doch werden ihm entsprechende Ambitionen nachgesagt. In einigen Umfragen landet er mit 15 bis 17 Prozent Zustimmung sogar auf Platz zwei und zieht damit knapp an der Präsidentschaftskandidatin des extrem rechten Rassemblement National, Marine Le Pen, vorbei. An der Spitze sehen die Umfragen mit etwa 23 bis 27 Prozent den amtierenden Staatschef Emmanuel Macron.

Das Ergebnis der Präsidentschaftswahl fällt aller Voraussicht nach erst in einer Stichwahl. Lange Zeit hatten Umfragen auf ein erneutes Duell zwischen Le Pen und Macron hingedeutet.