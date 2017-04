Nach der Explosion einer Bombe in der Metro von St. Petersburg ist die Zahl der Toten auf mindestens elf gestiegen. Nach Medieninformationen gehen die Ermittler mittlerweile von einem Selbstmordattentäter aus, der aus Zentralasien stammen soll.

Nach der Explosion in der U-Bahn der Millionenmetropole St. Petersburg ist die Zahl der Todesopfer nach Angaben der russischen Behörden auf mindestens elf gestiegen. 45 Verletzte würden noch in Krankenhäusern behandelt, vier von ihnen seien in einem besonders kritischen Zustand, sagte die russische Gesundheitsministerin Veronika Skworzowa laut Nachrichtenagentur Tass.

Die russischen Behörden nahmen unterdessen Ermittlungen wegen Terrorverdachts auf. Wie die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf eine Quelle aus Sicherheitskreisen meldete, gehen die Ermittler zudem mittlerweile von einem Täter aus - anstatt bisher von zwei Tätern. Demnach soll ein Selbstmordattentäter die Explosion ausgelöst haben. Die verdächtige Person sei 23 Jahre alt. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht. Die Agentur TASS, die sich ebenfalls auf Sicherheitskreise beruft, berichtete, dass die Identität des Verdächtigen vorläufig geklärt werden konnte. Der Mann soll demnach aus Zentralasien stammen und Kontakt zu Kämpfern in Syrien gehabt haben.

Die Ermittler nehmen laut Interfax an, dass der Verdächtige eine als Feuerlöscher getarnte Bombe an der Metro-Station Ploschtschad Wosstanija (Wosstanija-Platz) deponiert habe und dann einen zweiten Sprengsatz in einem Rucksack in die Bahn brachte. Beweise, die sich am Tatort fanden, deuteten nach Informationen der Nachrichtenagentur auf einen Anschlag eines Selbstmordattentäters hin. Die erste Bombe konnte entschärft werden, bevor sie explodierte.

Nach dem Anschlag in St. Petersburg: Hinweise auf Attentäter

Putin legte Blumen nieder

Nach der Explosion der Bombe in dem U-Bahn-Waggon am Nachmittag gingen die Ermittler zunächst von zwei Tätern aus, die von Überwachungskameras gefilmt worden sein sollen. Einer der Verdächtigen soll sich aber mittlerweile selbst der Polizei gestellt und seine Unschuld beteuert haben. Laut Interfax werde er weiter befragt.

Behörden schätzten die Sprengkraft der Bombe auf 200 bis 300 Gramm TNT. Der Sprengsatz sei mit Metallteilen versehen gewesen, um die tödliche Wirkung zu verstärken. Nachdem der Betrieb der U-Bahn am Nachmittag komplett eingestellt wurde, fahren die Züge in St. Petersburg inzwischen wieder. In der Fünf-Millionen-Einwohner-Stadt wurde eine dreitägige Trauer ausgerufen.

Trauer und Entsetzen in St. Petersburg: Ein Mann legt an der Metrostation Sennaja Ploschtschad Blumen nieder - in Trauer um die Opfer der Explosion.

Russlands Präsident Wladimir Putin schloss einen Terroranschlag nicht aus. Die Ermittler gingen allen möglichen Ursachen nach - "Unfall, Verbrechen und vor allem Terror", sagte Putin. Am späten Abend legte er vor der Metrostation "Technologitscheskij Institut" Blumen nieder. Zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Anschlags hielt sich der Staatschef in St. Petersburg auf - hier traf er sich zu Gesprächen mit dem weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko.

Weltweite Anteilnahme

Die Anteilnahme gegenüber Russland ist weltweit groß. Bei einem Telefonat mit Putin bat US-Präsident Donald Trump Russland volle Unterstützung bei der Fahndung nach den Tätern an. Trump habe die Attacke verurteilt und dem russischen Volk sein tiefstes Beileid ausgesprochen, teilte das Weiße Haus mit.

Der UN-Sicherheitsrat verurteilte den mutmaßlichen Anschlag ebenfalls scharf und bezeichnete die Tat als "barbarischen und feigen terroristischen Angriff". In der einstimmig beschlossenen Erklärung forderten die 15 Mitglieder des Sicherheitsrates, die Verantwortlichen müssten vor Gericht gestellt werden.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zeigte sich "schockiert und betrübt" über den Anschlag und betonte: "Nichts kann solche barbarischen Handlungen rechtfertigen." Auch die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini kondolierte. Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich in einem Kondolenztelegramm an Putin entsetzt über die Explosion in St. Petersburg. "Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass es sich um einen feigen Anschlag gehandelt hat", heißt es in dem Schreiben. "Sollte sich dies bewahrheiten, so wäre dies ein barbarischer Akt, den ich aufs Schärfste verurteile und dessen Drahtzieher ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden müssen", sagte Merkel.

