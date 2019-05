Erstmals seit 40 Jahren drohen Christdemokraten und Sozialdemokraten die Mehrheit im EU-Parlament zu verlieren. Deutliche Gewinner der Wahl sind nach ersten Prognosen die Grünen, Liberale und Europaskeptiker. Das dürfte Folgen haben.

40 Jahre nach der ersten EU-Wahl könnten die Christdemokraten und Sozialdemokraten erstmals ihre Mehrheit im Europaparlament verlieren. Erste Prognosen aus mehreren EU-Staaten und Hochrechnungen deuten an, dass die Europäische Volkspartei, der CDU und CSU angehören, sowie die Allianz der Sozialdemokraten erhebliche Verluste einfahren werden. Das würde die Arbeit im Parlament deutlich verändern und auch andere EU-Institutionen beeinflussen.

Laut ARD-Wahlexperte Jörg Schönenborn könnte die EVP 43 Sitze verlieren und im neuen Parlament nur noch mit 174 Abgeordneten vertreten sein. Die Sozialdemokraten würden auf 147 Mandate kommen - ein Minus von 39 Sitzen. Deutlich gestärkt werden demnach die Liberalen mit einem Plus von elf Sitzen (79 Mandate insgesamt) und die Grünen, die um 14 auf 66 Sitze zulegen.

Deutliche Verluste drohen demnach auch den Linken (-5/47 Mandate insgesamt) und der konservativen EKR-Fraktion (- 14/62). Dafür könnte die europaskeptische EFDD, der auch die AfD angehört, um 15 Mandate auf 55 Abgeordnete wachsen und die rechtspopulistische ENF, der die österreichische FPÖ angehört, sogar um 22 auf 59 Mandate.

Wie die Staaten wählten

Damit würde sich in Europa ein Trend bestätigen, der sich auch in Deutschland abzeichnet - hier schnitten Union und SPD offenbar historisch schlecht ab. In Österreich dagegen könnte die konservative ÖVP auf das beste Ergebnis kommen, dass jemals eine Partei bei einer Europawahl in dem Land erzielte.

Auch in Griechenland liegt die konservative Nea Dimokratia deutlich vor der regierenden Syriza. In den Niederlanden, die am Donnerstag zusammen mit Großbritannien eröffneten, zeichnet sich laut Nachwahlbefragungen ein Erfolg der Sozialdemokraten ab.

In Ungarn zeichnet sich ein klarer Sieg der regierenden Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban ab - das staatliche Fernsehen zitierte ein Prognose, die der Fidesz 56 Prozent der Stimmen vorhersagte.

Oettinger beklagt schwindenden Einfluss

Deutschland verliert mit dem Ergebnis der Europawahl nach Einschätzung des deutschen EU-Kommissars Günther Oettinger an Einfluss in Europa. In den drei größten Fraktionen sei Deutschland im Europaparlament nun schwach vertreten, sagte Oettinger in der ARD. Erfreulich sei lediglich, dass die Rechtspopulisten bei knapp 20 Prozent lägen.

AfD-Spitzenkandidat Jörg Meuthen kündigte dagegen in der ARD an, die Macht der Europäischen Union zu beschneiden. "Wir gehen nach Brüssel, um die EU zu reparieren und sie auf ihre Kernaufgaben zu reduzieren", sagte er.

Die Grünen-Spitzenkandidatin Ska Keller wertete das Abschneiden ihrer Partei als "Signal für mehr Klimaschutz". Sie erhob für ihre Partei den Anspruch, bei der Wahl einer Kommissionspräsidentin oder eines Kommissionspräsidenten ein entscheidendes Wort mitzureden.

Ringen um Juncker-Nachfolge

Keller verwies damit auf die anstehende Entscheidung über die Nachfolge von Jean-Claude Juncker. Er scheidet als EU-Kommissionspräsident aus, um seine Nachfolge bewerben sich unter anderem der EVP-Spitzenkandidat und CSU-Politiker Manfred Weber und der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermanns, bislang Vize-Präsident der Kommission.

Wie die Entscheidung getroffen wird, ist noch völlig unklar. 2014 hatte sich Juncker, der damals für die EVP antrat, mit dem damaligen sozialdemokratischen Spitzenkandidaten Martin Schulz auf eine Ämterverteilung geeinigt. Damit wurde erstmals ein Parteien-Spitzenkandidat Kommissionspräsident.

Bis dahin hatten die Staats- und Regierungschefs der Union den Posten weitgehend unter sich ausgehandelt. Die Unzufriedenheit vieler Staats- und Regierungschefs mit dem Zugriff der Parteien und des Parlaments auf den Posten ist aber offenkundig. Insbesondere Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat in den vergangenen Wochen wiederholt deutlich gemacht, dass er von einem automatischen Konnex zwischen Spitzenkandidatur und Kommissionspräsidentschaft wenig hält.

Was Wählern wichtig ist

Die Annahme, dass EU-kritische Parteien bei der Wahl gestärkt werden könnten, hatte in den vergangenen Wochen den Begriff "Schicksalswahl" für den diesjährigen Urnengang geprägt. Eine Vorwahlumfrage von Infratest dimap im Auftrag der ARD zeigte jedoch, dass eine breite Mehrheit der Wähler positiv gegenüber Europa eingestellt ist, wie ARD-Wahlexperte Jörg Schönenborn in den tagesthemen sagte. In neun Ländern sind 80 oder mehr Prozent der Befragten der Ansicht, dass ihr Land von der EU-Mitgliedschaft profitiert hat. In zehn weiteren Ländern meinen das immerhin zwischen 65 und 80 Prozent. Nur in Italien liegt die Zustimmung unter 50 Prozent.

Viele Bürger bewerten vor allem die wirtschaftlichen Vorteile durch die EU vorteilhaft. In Deutschland hielten 69 Prozent der Bürger die Wahl für wichtig der höchste Wert, der jemals von Infratest dimap gemessen wurde.

Insgesamt zeichnete sich ein deutlich gesteigertes Interesse der Wähler am Europaparlament ab. Die Wahlbeteiligung lag am Nachmittag nicht nur in Deutschland erheblich über den Zahlen von 2014.

Langes Warten auf Ergebnisse

Mit offiziellen Ergebnissen aus Österreich und den anderen EU-Staaten ist erst in der Nacht zu rechnen. Die nationalen Wahlbehörden müssen mit der Veröffentlichung von offiziellen Ergebnissen warten, bis in allen Staaten die Wahllokale geschlossen haben. Die letzten Wahllokale schließen um 23 Uhr in Italien.

Insgesamt sind bei der Wahl 751 Mandate zu vergeben. Dazu gehören auch 73 Sitze für Kandidaten aus Großbritannien. Diese werden aber nach dem Brexit ihr Mandat verlieren - die Sitze werden dann an andere Mitgliedstaaten verteilt. Dann wird das EU-Parlament nur noch 705 Abgeordnete haben.