Krönungsfeierlichkeiten in Großbritannien "Krönungsessen" auf offener Straße Stand: 07.05.2023 04:38 Uhr

Die Feiern rund um die Krönung von Charles III. gehen heute mit einer bewährten Tradition weiter: Landesweit sollen Menschen zum "Coronation Big Lunch" zusammenkommen - einem gemeinsamen Essen auf Straßenfesten.

In Großbritannien gehen die Feierlichkeiten rund um die Krönung von Charles III. weiter. Im ganzen Land sollen Menschen auf Straßenfesten bei "Krönungsessen" zusammenkommen. Laut britischer Regierung sind Zehntausende solcher Feste angemeldet worden.

Der königliche Palast selbst hatte zur Teilnahme am "Coronation Big Lunch" aufgerufen - am "großen Königsessen". Insgesamt soll es in ganz Großbritannien und anderen Ländern etwa 50.000 Straßenfeste geben, bei denen die Menschen zusammenkommen, um gemeinsam zu essen, zu feiern und nachbarschaftliche Tee-Partys zu geben. Einigen dieser "Königsessen" sollen sogar Mitglieder der königlichen Familie einen Besuch abstatten.

Die Idee der "Big Lunches" hat in Großbritannien bereits eine lange Tradition. Schon zum 25-jährigen Thronjubiläum von König Georg V. 1935 gab es die gemeinsamen Essen auf offener Straße. Und auch zu den Thronjubiläen von Queen Elizabeth II. gehörten die Lunches dazu - ob zum diamantenen Jubiläum im Jahr 2012 oder zum 70. Thronjubiläum, welches im vergangenen Juni begangen wurde. Damals waren landesweit rund 70.000 Feiern und Straßenfeste angemeldet worden.

Straßensperrungen umfassen Hunderte Kilometer

Für die Feierlichkeiten wurden in ganz Großbritannien über das Wochenende und am Montag fast 3100 Straßen gesperrt - laut der Nachrichtenagentur PA betreffen 62 Prozent dieser Sperrungen für heute geplante Straßenfeste. Insgesamt betrage die Länge aller gesperrten Straßen gut 420 Kilometer und damit so viel wie die Strecke von der Londoner Westminster Abbey, wo die Krönung stattfand, bis nach Land's End am äußersten Südwestzipfel Englands.

Auch in der 10 Downing Street richtet der britische Ministerpräsident Rishi Sunak anlässlich der Krönungsfeierlichkeiten ein Festessen aus, an dem auch ukrainische Familien teilnehmen sollen.

Stars bei Krönungskonzert auf Schloss Windsor

Den Abschluss der heutigen Feiern bildet das Krönungskonzert, das ab 21 Uhr Mitteleuropäischer Zeit auf Schloss Windsor beginnen soll. Auftreten sollen unter anderem Stars wie Katy Perry, Take That und Lionel Richie. Etwa 10.000 Zuschauer werden erwartet, die ihre kostenlosen Tickets teilweise bei einer Verlosung gewonnen haben.

Anlässlich der Krönung von Charles III. bekommen die Britinnen und Briten am Montag einen zusätzlichen Feiertag. Er steht unter der Überschrift "The Big Help Out" und soll das soziale Engagement im Land fördern.

Charles III. war gestern rund acht Monate nach seiner Thronbesteigung in der Westminster Abbey vor 2300 geladenen Gästen offiziell zum britischen König gekrönt worden. Seine Frau Camilla wurde zur Königin gekrönt. Damit folgt Charles III. als Thronfolger auf seine Mutter, Königin Elizabeth II., die im vergangenen Jahr nach einer 70-jährigen Regentschaft im Alter von 96 Jahren gestorben war.