In einer feierlichen Zeremonie ist Charles III. zum britischen König gekrönt worden. Dem 74-Jährigen wurde in einem Gottesdienst in der Westminster Abbey die Krone aufgesetzt, nachdem er zuvor gesalbt und vereidigt wurde.

Rund acht Monate nach seiner Thronbesteigung ist Charles III. offiziell zum britischen König gekrönt worden. Seine Frau Camilla wurde zur Königin gekrönt. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, setzte beiden bei einer Zeremonie in der Londoner Westminster Abbey die Edwardskrone und die Krone von Queen Mary auf.

Im Rahmen der Zeremonie wurde der 74-jährige Charles mit heiligem Öl gesalbt, außerdem kleidete sein ältester Sohn, Thronfolger Prinz William, seinen Vater in die royale Robe. Anschließend ist Charles III. zum König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland mit der St. Edward's Crown gekrönt worden.

Charles III. ist Thronfolger seiner Mutter, Königin Elizabeth II., die im vergangenen Jahr nach einer 70-jährigen Regentschaft im Alter von 96 Jahren gestorben war.

König Charles III. erhält die Edwardskrone während der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey.

Krönung vor 2300 geladenen Gästen

Die Krönung fand in der Westminster Abbey vor 2300 geladenen Gästen statt. Darunter waren zahlreiche Staatsgäste, Mitglieder europäischer Adelshäuser sowie Vertreter verschiedener Glaubensgemeinschaften.

Unter den politischen Gästen waren Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der französische Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der kanadische Premierminister Justin Trudeau, die ehemaligen britischen Premierminister Boris Johnson und Tony Blair, US-First Lady Jill Biden und die Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Olena Selenska.

Auch Popstars wie Katy Perry und Lionel Richie waren zu Gast bei der Zeremonie. Beide sollten auch am Sonntagabend beim Krönungskonzert auf der Bühne stehen.

Premier Sunak liest aus Bibel vor

In seinem Eid hatte Charles geschworen, über alle Briten mit "Gerechtigkeit und Gnade" zu herrschen. Er wolle zudem für ein Klima sorgen, in dem Menschen aller Glaubensrichtungen in Freiheit leben könnten. Bei der Zeremonie küsste Charles auch eine Ausgabe der Bibel.

Der Erzbischof stellte zu Beginn des Gottesdienstes der Gemeinde Charles als König vor und bat sie, zum Ausdruck ihrer Unterstützung "Gott schütze König Charles" zu sagen. Der britische Premierminister Rishi Sunak, ein Hindu, las anschließend aus der Bibel aus dem Brief an die Kolosser vor.

Erste Krönung eines britischen Monarchen seit 70 Jahren

Nach der Krönungszeremonie werden König und Königin in einer historischen goldenen Kutsche, der Gold State Coach, zum Buckingham-Palast zurückfahren. Fast 4000 Militärangehörige werden an dieser Parade teilnehmen.

Charles ist bereits seit dem Tod seiner Mutter am 8. September 2022 König. Die Krönung symbolisiert lediglich seine Amtsübernahme. Es ist die erste Krönung eines britischen Monarchen seit 70 und die erste eines Königs seit 86 Jahren.

Da es in den Königshäusern der anderen Länder ein solches Krönungsritual nicht gibt, war die Feier für die allermeisten Gäste ein bislang einmaliges Ereignis.