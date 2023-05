liveblog Krönung Charles III. ++ Zahlreiche Royal-Fans strömen nach London ++ Stand: 06.05.2023 09:13 Uhr

Schon vor Beginn der Königsprozession von Charles III. versammeln sich zahlreiche Menschen im Londoner Stadtzentrum. Bei der Prozession werden Prinz Harry und Prinz Andrew jedoch fehlen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Am "Trafalgar Square", wo die königliche Prozession vorbeiführen wird, versammelten sich am Morgen auch Gegner der Monarchie. Der 28-jährige Hugo sagte der Nachrichtenagentur dpa, der Staat solle nicht Hunderte Millionen Pfund für die Zeremonie ausgeben, während Menschen im Land hungern und frieren. Hugo räumte ein, er sei nervös angesichts der zahlreichen Royals-Fans. Auch einige Freunde und Kollegen würden seine Haltung kritisieren.

Am frühen Morgen hatten sich knapp drei Dutzend Demonstranten versammelt. Die Bewegung "Republic" hatte zu einem Großprotest aufgerufen und bis zu 2000 Menschen angekündigt. Sie wollen mit gelben Fahnen mit der Aufschrift "Not my king" (Nicht mein König) für Aufsehen sorgen. Auf einem großen Banner forderten sie: "Abolish the Monarchy" (Schafft die Monarchie ab). Zunächst aber waren die Anhänger der Royals deutlich in der Überzahl. Umfragen zufolge wachsen allerdings landesweit die Zweifel an der Monarchie.

Zwei enge Familienmitglieder von König Charles III. spielen bei der Krönung keine Rolle. Sowohl sein jüngerer Sohn Prinz Harry als auch sein Bruder Prinz Andrew sind zwar bei der Zeremonie in der Westminster Abbey dabei. Anschließend fehlen sie aber sowohl bei der feierlichen Krönungsprozession zurück zum Buckingham-Palast als auch beim traditionellen Auftritt der Royal Family auf dem Balkon des Londoner Schlosses.

Beide Männer sind keine "working Royals" mehr, vertreten die Monarchie also nicht bei offiziellen Anlässen. Harry hatte seine royalen Pflichten vor Jahren niedergelegt und war mit Ehefrau Herzogin Meghan in die USA gezogen. Andrew hat sich im November 2019 wegen seiner Verwicklung in einen Missbrauchsskandal weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seine Mutter Queen Elizabeth II. entzog Andrew alle militärischen Ehrentitel.

Bereits Stunden vor Beginn der Königsprozession von König Charles III. und Königin Camilla sind zahlreiche Schaulustige am frühen Morgen ins Zentrum von London geströmt. Hunderte Royal-Fans hatten die Nacht entlang der Prachtstraße "The Mall" campiert, um gute Plätze zu ergattern. Sie wird Charles und Camilla am Vormittag vom Buckingham-Palast zur Westminster Abbey führen. Einige harrten dort bereits seit Tagen aus. Viele trugen Hüte, Brillen und Kleidung in den Farben der britischen Flagge.

Bei der Prozession, die um 11.20 Uhr (MESZ) am Buckingham-Palast starten soll, wird das Königspaar in der modernen "Diamond Jubilee State Coach" kutschiert. Sie soll um 11.53 Uhr (MESZ) an der Kirche ankommen, in der Charles und Camilla dann gekrönt werden.

Charles ist bereits seit dem Tod seiner Mutter am 8. September 2022 König. Die Krönung symbolisiert lediglich seine Amtsübernahme. Es ist die erste Krönung eines britischen Monarchen seit 70 und die erste eines Königs seit 86 Jahren. Mehr als 2300 Gäste werden den Gottesdienst in der Westminster Abbey verfolgen, dazu Millionen an den Bildschirmen. Erwartet werden Vertreter aus 203 Ländern, davon etwa 100 Staatschefs. Für Deutschland nimmt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teil.