Krönung Charles III. Was passiert am Krönungswochenende? Stand: 05.05.2023 11:57 Uhr

Am Samstag wird Charles III. in London zum König gekrönt. Das royale Wochenende mit Paraden und Konzerten endet in einem arbeitsfreien Montag - der die Briten zu mehr sozialem Engagement ermuntern soll.

Wenn der Krönungstag endlich da ist, dürften die Camper an der Mall, der Prachtstraße vor dem Buckingham-Palast, schon einige schlechte Nächte hinter sich haben. Bei Cathrine aus Leeds ist daran ein Loch in der Luftmatratze schuld, und Levinia war es nachts einfach zu laut.

Dafür hat sie morgen einen Premiumplatz sicher, wenn ab 6 Uhr Zehntausende Schaulustige um die besten Plätze auf der Mall und in den umliegenden Parks kämpfen werden. Um 10.20 Uhr Ortszeit beginnt dann die Prozession: vom Buckingham-Palast über den Trafalgar Square hin zur Westminster Abbey.

Kutsche mit Klimaanlage

King Charles und seine Ehefrau Camilla werden diese Strecke mit der Kutsche zurücklegen, die für das diamantene Thronjubiläum der Queen gebaut wurde. Diese Kutsche sieht nur alt aus, ist aber hochmodern und besitzt sogar eine Klimaanlage.

Um 11 Uhr beginnt der Krönungsgottesdienst, bei dem zwölf neue Kompositionen zu hören sein werden, darunter auch eine vom Musicalkomponisten Andrew Lloyd Webber. Für alle, die glauben, während der Krönung die Champions-League-Hymne zu hören: Sie sagt nichts über die Fußballbegeisterung von King Charles aus.

Die bekannte Melodie ist die Hymne, die Georg Friedrich Händel 1727 für die Krönung von Georg II. komponiert hat. Das heißt: Die Krönungshymne war zuerst da, die Champions-League-Hymne, die auf diesem Musikstück basiert, kam erst später.

Auch Anti-Royalisten stehen an der Strecke

Nach der Krönung kehren Charles III. und Camilla in der goldenen Kutsche, die als sehr unbequem gilt, zum Buckingham-Palast zurück. Fast 4000 Militärangehörige werden an dieser Parade teilnehmen. An der Strecke wollen sich auch Monarchiegegner versammeln. Der Sohn der Königin, Tom Parker-Bowls, findet das nicht weiter problematisch:

Wenn Leute protestieren, ist das eben so. Sie haben das Recht zu protestieren. Wir alle haben das Recht, unterschiedliche Ansichten zu haben. Das trägt zu einem interessanten und zivilisierten Land bei.

Mit Spannung wird allerdings erwartet, wie hart die Einsatzkräfte gegen Demonstranten vorgehen werden. Die Regierung hat der Polizei gerade in dieser Woche noch neue Befugnisse gegeben. Um 14.30 Uhr werden Charles und Camilla dann auf dem Balkon des Buckingham-Palastes erscheinen, um das Volk zu grüßen und eine Flugparade abzunehmen.

Konzert am Sonntag, Ehrenamt am Montag

Am Sonntag steht das große "Big Lunch" an: Anlässlich der Krönung sind die Menschen dazu aufgerufen, bei Straßenfesten gemeinsam zu essen und zu feiern. Am Abend wird es im Park von Windsor Castle ein großes Konzert mit Lichtshow geben. Auftreten werden unter anderem Take That, Katy Perry und Lionel Richie, aber auch Starpianist Lang Lang.

Am Montag dürfen sich die Briten über einen zusätzlichen Feiertag freuen. Er steht unter der Überschrift "The Big Help Out" und soll das soziale Engagement im Land fördern. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, sagte dazu der BBC: "Die gesamte Krönung steht im Zeichen des Dienstes. Und am Montag haben wir die Möglichkeit - egal, ob wir schon mal ehrenamtlich gearbeitet haben oder nicht - es einen Tag lang irgendwo auszuprobieren." Jeder könne damit ein Segen für das Land sein, indem er in seiner Nachbarschaft aushelfe.