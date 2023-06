Geburtstagsparade in London Eine Premiere für König Charles III. Stand: 17.06.2023 16:31 Uhr

In roter Uniformjacke und mit traditioneller Bärenfellmütze hat Charles III. erstmals als König die Geburtstagsparade "Trooping the Colour" abgenommen. Der Monarch stieg selbst auf ein Pferd und nahm am Zug durch London teil.

Zum ersten Mal seit seiner Thronbesteigung im Mai ist der britische König Charles III. mit der traditionellen Geburtstagsparade "Trooping the Colour" in London geehrt worden. Der 74-Jährige nahm in roter Uniformjacke und mit traditioneller Bärenfellmütze auf einem Rappen an der Parade in London teil. Hinter ihm ritten in gleicher Aufmachung Charles' ältester Sohn Prinz William und der Bruder des Königs, Prinz Edward.

Es war das erste Mal seit fast vier Jahrzehnten, dass ein Monarch auf dem Rücken eines Pferdes an der Parade teilnahm. Charles' verstorbene Mutter Queen Elizabeth II. hatte dies zuletzt im Jahr 1986 im Alter von 60 Jahren getan, danach nutzte sie die Kutsche.

Die Prozession zog mit 1400 Soldaten, 200 Pferden sowie 400 Mitgliedern von Militärkapellen durch die Londoner Innenstadt. Entlang der Strecke versammelten sich laut Nachrichtenagentur dpa Zehntausende Schaulustige. Charles' Frau Camilla saß mit ihrer Schwiegertochter Prinzessin Kate, der Frau von Prinz William, und deren drei Kindern in einer offenen Kutsche. Auch andere Mitglieder der Königsfamilie zeigten sich bei dem live im Fernsehen übertragenen Ereignis der Menge.

Die britische Königsfamilie steht auf dem Balkon des Buckingham-Palasts.

Abschluss und Höhepunkt der Geburtstagsparade war der Überflug von Militärflugzeugen und Hubschraubern der Royal Air Force über den Buckingham-Palast, während die Königsfamilie vom Balkon aus der Menge zuwinkte.

Geburtstag hat Charles III. am 14. November. Wegen des Wetters findet die Parade "Trooping the Colour" unabhängig vom tatsächlichen Geburtstag des britischen Monarchen stets im Juni statt.