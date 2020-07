Nach hitzigen Debatten um den Corona-Wiederaufbaufonds lenken EU-Mitglieder verschiedener Lager vorsichtig ein: Eine Einigung sei möglich. Ein neuer Kompromissvorschlag soll am Nachmittag verhandelt werden.

Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedsstaaten zeigten sich beim Sondergipfel zum geplanten Corona-Wiederaufbaufonds verhalten optimistisch, nachdem am frühen Morgen eine Verhandlungspause bis zum Nachmittag angekündigt worden war.

Der niederländische Premierminister Mark Rutte deutete an, dass es Fortschritte auf dem Weg zu einer Einigung gebe: "Zeitweise sah es letzte Nacht nicht gut aus, aber ich finde, dass wir insgesamt vorankommen", sagte er vor Journalisten. Ein Scheitern sei aber nach wie vor möglich.

Rutte war zuvor - unter anderem von Ungarns Präsident Viktor Orban - für seine konfrontative Haltung angegangen worden. Nun sagte Orban: "Ich denke, wir haben eine gute Chance, zu einer Vereinbarung zu kommen" - trotz einiger Länder, die sich querstellten.

"Wir können mit dem heutigen Ergebnis sehr zufrieden sein", twitterte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz aus der Gruppe der "Sparsamen Vier", der ebenfalls von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für sein Verhalten während der Gespräche scharf gerügt worden war.

EU vor "historischer Aufgabe" - und gespalten

Weniger optimistisch zeigten sich deutsche Politiker. Bundesaußenminister Heiko Maas begrüßte die erneute Verlängerung der Verhandlungen: Das zeige, "dass alle eine Lösung wollen", sagte er - aber auch, dass es einer gewaltigen Kraftanstrengung bedürfe, um die EU wieder zu stärken. "Die Corona-Pandemie hat uns alle erschüttert. Umso wichtiger ist jetzt eine Antwort, die schnell wirkt und niemanden in der Europäischen Union zurücklässt", sagte er. Die Solidarität aller Staaten untereinander werde sich für alle auszahlen.

Einem Bericht der "Bild" zufolge tritt allerdings selbst die Bundesregierung nicht geeint auf: Der Europa-Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Michael Roth, habe demzufolge bei mehreren EU-Staaten für eine klare Haltung gegenüber Staaten geworben, die die Rechtsstaatlichkeit verletzen - anders als Bundeskanzlerin Merkel, die sich etwa Ungarn zufolge kompromissbereit zeigte.

"Erschreckendes Ausmaß einzelner Egoismen": Norbert Röttgen, Vorsitzender Auswärtiger Ausschuss, zum EU-Gipfel

Morgenmagazin, 20.07.2020





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-732095~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Der Vorsitzende im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags, Norbert Röttgen, sprach von einem erschreckenden "Ausmaß von Egoismen einzelner Teilnehmer" bei dem Gipfeltreffen. Europa erlebe eine "Jahrhundertpandemie und eine Jahrhundertrezession zugleich" und stehe vor einer "historischen Aufgabe", die Einheit Europas zu bewahren, betonte er im ARD-Morgenmagazin. "Das ist eine Situation, in der Europa beweisen muss, dass die Stärkeren den Schwächeren helfen." Ähnlich äußerte sich auch Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire.

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn stellte angesichts der verhärteten Fronten Grundsatzfragen: "Man hat manchmal den Eindruck, dass die Europäische Union sich in vier Teile aufteilt, den Norden, den Süden, den Osten, den Westen - und man weiß nicht mehr genau, was in der Mitte das Ding zusammenhält", sagte er im "Deutschlandfunk". Dieser politische "Kleinkrämergeist" sei nicht geeignet, die Größe der Aufgabe zu meistern, die sich der EU stelle.

Neuer Kompromissvorschlag erarbeitet

Nach wie vor hakt es in den Verhandlungen bei der Grundsatzfrage, wie hoch der Anteil an gewährten Zuschüssen im Verhältnis zu den rückzahlungspflichtigen Krediten ausfallen soll. Am Morgen des vierten Verhandlungstags steht laut Teilnehmerkreisen die Zahl von 390 Milliarden Euro im Raum, auf deren Grundlage EU-Ratspräsident Charles Michel am Nachmittag einen neuen Kompromissvorschlag vorlegen wolle.

Neben Österreich und den Niederlanden wollen Schweden und Dänemark - die sogenannten Sparsamen Vier -, aber auch Finnland am liebsten nur rückzahl- und rechenschaftspflichtige Kredite gewähren: Die Nettozahler befürchten, dass bei hohen, von ihren Steuerzahlern finanzierten Zuschusszahlungen Reformen in den Empfängerländern verschleppt werden.

Inzwischen haben sich die Länder in der Frage, wie die Verteilung der Gelder kontrolliert werden soll, allerdings offenbar verständigt. Auch die Beitrags-Rabatte, die unter anderem Österreich zugute kommen sollen, wurden noch einmal aufgestockt.

Streit gibt es aber nach wie vor um die Frage, inwieweit Hilfsgelder von der Rechtsstaatlichkeit abhängig gemacht werden können - insbesondere die zunehmend autoritär regierten Visegrad-Staaten Ungarn und Polen sträuben sich dagegen.

Spanien mit Bedingungen für Hilfen einverstanden

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte, dessen Land stärkster Profiteur eines Corona-Wiederaufbaufonds wäre, forderte die "Sparsamen Vier" zur Aufgabe ihrer Blockadehaltung auf: "Es sind hier alle eingeladen, eine Einigung zu erzielen. Und viele wollen das auch, weil das im Interesse aller wäre", sagte er.

Mit Spanien zeigte sich wiederum einer der potentiellen Empfängerstaaten bereit, die Auszahlung von Corona-Hilfen an Bedingungen oder eine starke Kontrolle zu knüpfen. "Wir lehnen Konditionalität nicht ab. Aber wir wollen Transparenz", sagte Außenministerin Arancha González dem Radiosender Cadena SER. Ministerpräsident Pedro Sánchez strebe an, "Spanien zum Teil der Lösung zu machen".

Mit Informationen von Matthias Reiche, ARD-Studio Brüssel.