EU-Gipfel zu Corona-Hilfen Merkel schließt Scheitern nicht aus

Der Milliarden-Poker in Brüssel geht weiter. Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron befürchten, dass der Gipfel zu den Corona-Hilfen scheitern könnte. Beide wollen aber alles geben, dass dies nicht geschieht.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben ein Scheitern des EU-Gipfels zum Hilfspaket gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise und dem nächsten mehrjährigen Gemeinschaftshaushalt nicht ausgeschlossen.

"Wir gehen heute in den dritten Verhandlungstag und es ist sicherlich der entscheidende", sagte Merkel in Brüssel. Es gebe "viel guten Willen", aber auch noch unterschiedliche Positionen. Möglich sei, "dass es heute zu keinem Ergebnis kommt". Macron stellte klar, er werde für eine Eingung kämpfen. Allerdings werde es keinen Kompromiss auf Kosten "der europäischen Ambitionen" geben.

Aus Diplomatenkreisen war in der Nacht bereits der Vorwurf gegen eine Gruppe von Staaten um die Niederlande und Österreich laut geworden, diese würden "fehlenden europäischen Einsatzwillen" an den Tag legen.

Streitpunkt: Corona-Hilfsfonds

Bei dem Gipfel in Brüssel geht es um ein Finanz- und Krisenpaket von gut 1,8 Billionen Euro: ein schuldenfinanziertes Konjunktur- und Investitionsprogramm gegen die Corona-Krise im Umfang von 750 Milliarden Euro und den neuen siebenjährigen EU-Haushaltsrahmen im Umfang von mehr als einer Billion Euro.

Streitpunkt in den Verhandlungen ist der Corona-Hilfsfonds. Die "Sparsamen Vier" - Österreich, Dänemark, Schweden, die Niederlande - sowie Finnland lehnen ab, dass der Großteil der Gelder als nicht rückzahlbare Zuschüsse an die am schwersten von der Pandemie getroffenen Länder vor allem im Süden Europas geht. Sie verlangen, diesen Anteil deutlich zu verringern und stattdessen Kredite zu vergeben.

In der Nacht gab es dazu nach Angaben von Diplomaten heftige Diskussionen. Merkel und Macron hätten "nach mehreren Kompromissversuchen" die nächtlichen Verhandlungen mit den "Sparsamen" gemeinsam verlassen, hieß es aus französischen Diplomatenkreisen.

Michel mit neuem Vorschlag

Noch nicht zu Ende diskutiert ist der Vorschlag von EU-Ratschefs Charles Michel. Er hält zwar an den 750 Milliarden Euro Hilfsgeldern fest, doch würden nicht 500 Milliarden Euro, sondern nur 450 Milliarden Euro als Zuschuss an EU-Staaten vergeben und dafür 300 Milliarden Euro statt 250 Milliarden als Kredit.

Michels Kompromiss sieht auch vor, einen Mechanismus zur Kontrolle der Auszahlung von Hilfsgeldern einzuführen. Ein oder mehrere Mitgliedstaaten könnten bei Zweifeln oder Unzufriedenheit mit dem Reformstand eines Landes den EU-Ratschef einschalten. Dieser beauftragt dann den Europäischen Rat oder den Rat der Wirtschafts- und Finanzminister mit einer Prüfung.

Verhandlungen in großer Runde

Am Morgen trafen sich Merkel, EU-Ratspräsident Michel, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der französische Präsident Macron zu Vorgesprächen. Die Beratungen in großer Runde folgen.

Der dritte Gipfeltag sei sicherlich der entscheidende Verhandlungstag, hob Merkel hervor. "Die Größe des Fonds, die Art der Steuerung und auch die Fragen der Rechtsstaatlichkeit sind jetzt gut aufgearbeitet", sagte sie. "Ob es zu einer Lösung kommt, kann ich nach wie vor nicht sagen." Sie werde sich aber dafür einsetzen, betonte die Kanzlerin.

