Die EU will die Folgen der Corona-Krise mit der Rekordsumme von 750 Milliarden kontern. Doch wo kommt das Geld her? Welches Land bekommt wieviel? Warum wollen einige keine Kredite? Ein Überblick.

Alles einklappen

Von Stephan Ueberbach, ARD-Studio Brüssel

Wie groß soll der Geldtopf sein?

Wo kommt das Geld her?

Wer bekommt wie viel und für was?

Das wird der schwierigste Teil. Die Kommission schlägt vor, Italien und Spanien am stärksten zu unterstützen, weil dort die Pandemie besonders heftig gewütet hat. Außerdem ist viel Geld auch für Polen vorgesehen, wohl auch, um der Regierung in Warschau die Zustimmung zu erleichtern. Coronavirus-Karte Welt Die täglich aktualisierte Weltkarte zeigt Coronavirus-Fälle, ihre Entwicklung, die Todesfälle und die Anzahl der Genesenen. | mehr Deutschland soll 28 Milliarden an Zuschüssen bekommen. Die Gelder sind für ganz konkrete Projekte gedacht. Sie wandern also nicht einfach so in die Staatskassen. Brüssel will nämlich keine veralteten Industrieanlagen künstlich am Leben halten, sondern Zukunftsbranchen fördern. Klimaschutz und Digitales zum Beispiel, Forschung und Entwicklung oder die Arzneimittelproduktion.

Wie werden die gemeinsamen Schulden zurückgezahlt?

Die EU könnte zum Beispiel neue Abgaben einführen. Etwa eine Digitalsteuer für Internet-Unternehmen. Oder eine Gebühr für Einwegplastik. Oder eine Art Klimazoll für Güter aus Drittstaaten wo wegen lascher Umweltstandards günstiger als in Europa produziert werden kann. Im Gespräch ist auch, den Emissionshandel auf den gesamten Verkehrsbereich und die Wärme-Erzeugung auszuweiten - diese Branchen müssten dann Verschmutzungsrechte kaufen. Ideen gibt es also genug. Allerdings wird in Europa schon seit Jahren über mögliche Extra-Steuern gestritten. Getan hat sich bisher nichts. Wenn es dabei bleibt, müssen am Ende die Mitgliedsbeiträge der EU-Länder steigen - und zwar kräftig. Jetzt abonnieren Tagesschau direkt auf Ihrem Messenger Seien Sie immer auf dem Laufenden - mit dem Messenger-Angebot der Tagesschau. | mehr

Gibt es Auflagen und Kontrollen?

Ja, dafür werden die "Sparsamen Vier" schon sorgen. Sie verlangen, dass Länder mit besonders hohen Schulden im Gegenzug für die Corona-Hilfen ihre Staatskassen mit Reformen wieder in Ordnung bringen. Und dass die europäischen Fördergelder nur in erfolgversprechende Zukunftsbranchen fließen. Aktuelle Meldungen zum Coronavirus Hier finden Sie eine Übersicht aller Berichte von tagesschau.de zum Coronavirus. | mehr Die große Frage wird jetzt sein, zu welchen Zusagen zum Beispiel Italien oder Spanien bereit sind, und welche Kontrollen sie letzten Endes zulassen. Eine Überwachung und strenge Vorgaben wie in Griechenland, Portugal oder Irland während der großen Finanz- und Schuldenkrise werden aber auch die "sparsamen Vier" diesmal nicht durchsetzen können. Denn alles, was nach Brüsseler Gängelung riecht, lehnt die Regierung in Rom kategorisch ab. EU-Gipfel: Der Corona-Wiederaufbauplan - das sind die großen Knackpunkte

Stephan Ueberbach, ARD Brüssel

19.06.2020 07:23 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.