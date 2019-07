"Estonia"-Prozess Wer ist schuld am Untergang?

Knapp 25 Jahre nach dem Untergang der Ostsee-Fähre "Estonia" hoffen rund 1000 Überlebende und Hinterbliebene auf Schadensersatz. Ein Gericht in Frankreich soll darüber urteilen.

Von Kai Schlüter, ARD-Studio Stockholm

Um 1 Uhr 22 in der Nacht auf den 28. September 1994 setzte die "Estonia" den ersten Notruf ab: "Mayday Estonia".

Die Autofähre kämpfte auf dem Weg von Tallinn nach Stockholm in schwerer See. Die Bugklappe riss ab, Wasser strömte ins Autodeck; innerhalb von Minuten sank das Schiff und riss 852 Menschen in den Tod, darunter 501 Schweden und 284 Esten.

Trauer um die 852 Opfer des "Estonia"-Unglücks

Suche nach der Unfallursache

Die Ursache der Katastrophe wurde jahrelang untersucht. Wahrscheinlich war das Bugvisier, dessen Scharniere der schweren See nicht standhielten, der Grund des Untergangs. Oder war der Kapitän im Sturm zu schnell gefahren? Oder war das Schiff für das raue Seegebiet der östlichen Ostsee gar nicht geeignet? Oder war es eine Kombination von allem?

Ein Verantwortlicher oder Schuldiger für den Untergang konnte nie festgestellt werden. Die Stockholmer Staatsanwaltschaft stellte 1998 ihre Ermittlungen ein. 2009 wies der zuständige schwedische Verteidigungsminister Sten Tolgfors die Forderung nach neuen Ermittlungen zurück:

"Wir hatten zwei voneinander unabhängige Expertengruppen, die den Verlauf des Unglücks übereinstimmend bewertet haben. Wir hatten Computersimulationen, Modelltests, internationale Forschergruppen hatten sich damit beschäftigt. Wir haben die Taucher befragt, die sich in der Nähe des Wracks befanden. Und alle bestätigten die Ergebnisse der internationalen Havariekommission."

Beweisstücke sollten in der Verhandlung in Frankreich helfen, die Schadensersatzfrage zu klären.

Rolle von Werft und TÜV

Und das heißt: Wahrscheinlich war das Bugvisier der Auslöser der Katastrophe. Überlebende und Angehörige der Opfer gaben sich mit diesem "wahrscheinlich" nie zufrieden. Schon 1996 verklagten sie die Meyer-Werft in Papenburg, die das Schiff gebaut hatte, und den französischen Schiffs-TÜV Bureau Veritas auf Schadensersatz vor einem französischen Gericht in Nanterre bei Paris am Firmensitz des Bureau Veritas. Das Klassifizierungsunternehmen hatte der "Estonia" die Seetauglichkeit bescheinigt.

Der Prozess kam nicht in Gang, weil die französischen Richter auf den Ausgang schwedischer Prozesse warteten. In Schweden hatten die meisten Betroffenen zunächst auf Schadensersatzklagen verzichtet, weil sie von einer Versicherung entschädigt werden sollten. Doch schwedische Gerichte urteilten über zwei Instanzen, dass dies nach schwedischem Recht unzulässig ist.

Bergung von Wrackteilen der "Estonia" im November 1994

Sorge vor Vertuschung

Weiter verzögert wurde der Prozess, weil die klagenden Opferverbände mit ihren eigenen Rechtsanwälten wegen angeblicher Veruntreuung von Spendengeldern stritten. Einer der Anwälte beschuldigte die estnische Vorsitzende des Opferverbands sogar, sie sei Teil einer gigantischen Konspiration westlicher Geheimdienste, die die Wahrheit über den Untergang der "Estonia", nämlich Sabotage, vertuschen wollten. Der Anwalt wurde schließlich gefeuert.

Nun klagen 1100 Opfer und Hinterbliebene auf 41 Millionen Euro Schadensersatz. Ob das französische Gericht zu einem Urteil kommt, ist unsicher. Denn es gibt ja keinen offiziell Schuldigen. Die beklagte Meyer-Werft hat bereits vorab mitgeteilt, sie werde sich nicht zum Prozessausgang äußern. Mart Raudsepp, Sprecher der estnischen Angehörigenvereinigung Memento Mare, weiß nicht, welche Erfolgsaussichten die Klage hat. "Wir haben keine Informationen, was in Frankreich vor sich geht und wie die Verhandlungen verlaufen werden", teilt er mit.

Schadensersatzprozess Estonia-Katastrophe

Kai Schlüter, ARD Stockholm

